Ejecutivo alista lineamientos para la Radio y TV

El gobierno federal presentó los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión, los cuales permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto y contemplan obligaciones para los concesionarios, como diferenciar claramente la información de la opinión, distinguir la publicidad del contenido informativo, contar con códigos de ética y designar defensorías de las audiencias.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos fueron elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el propósito de hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Señaló que los concesionarios deberán evitar difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual.

Los lineamientos establecen también que todas las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética que incluya los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para designar a las personas defensoras de las audiencias.

Añadió que entre los objetivos está el definir con precisión los conceptos previstos en la ley para evitar interpretaciones discrecionales y establecer las responsabilidades de los medios de comunicación.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que los lineamientos derivan de la nueva legislación aprobada recientemente y destacó que su elaboración ya contó con la participación de especialistas y empresas del sector.

No obstante, informó que el documento permanecerá en consulta pública durante 20 días para recibir observaciones de concesionarios, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

La mandataria aclaró que la regulación únicamente abarca a la radio y la televisión, por lo que la prensa escrita y las plataformas digitales permanecen fuera de este esquema.

Oficialismo en San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, defendió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revisión y posible expansión de los lineamientos sobre derechos de las audiencias en radio y televisión, ello al asegurar que buscan darle congruencia a lo aprobado por el Congreso y que no se trata de ninguna censura.

El morenista hizo mención que los lineamientos son del Ejecutivo, porque es el Legislativo el que les atribuye esas facultades, pero, agregó, “evidentemente no pueden contradecir la ley, no pueden estar en contra de lo que se legisla. Vamos a esperar los lineamientos, es un tema que no está acabado y que no se va a agotar hoy”.