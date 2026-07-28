¿Fracking? la moneda sigue en el aire

La próxima semana podría saberse si el gobierno mexicano le dará luz verde a la técnica del fracking o fracturación hidráulica. El Comité de Especialistas que analiza los pros y contras para autorizar o no el uso del fracking está por concluir sus trabajos.

Entre sus posibles conclusiones, está la conveniencia de realizar estudios adicionales antes de adoptar una decisión definitiva sobre el uso del fracking.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el análisis de los especialistas se ha retrasado porque el equipo de expertos se amplió con personas que históricamente han expresado reservas sobre la explotación de gas no convencional mediante fracturación hidráulica. Además de expertos de distintas instituciones académicas dedicados al estudio de las energías renovables y de la eficiencia energética

El Comité de Especialistas también evalúa propuestas relacionadas con otras fuentes de energía y con la eficiencia energética como parte de la planeación nacional de largo plazo.

Sheinbaum Pardo –en su conferencia mañanera– reconoció que los resolutivos debieron presentarse hace varias semanas; sin embargo, explicó que el trabajo adquirió mayor alcance conforme avanzaron las deliberaciones. La mandataria comentó que el comité ya logró consensos en la mayor parte de los temas y únicamente falta concluir el escenario sobre el crecimiento de la demanda energética y las fuentes que abastecerán al país entre 2035 y 2040.

El estudio también incorpora elementos relacionados con la disponibilidad y gestión del agua, uno de los temas más sensibles en el debate sobre el fracking. Detalló que la ampliación del grupo permitió enriquecer el análisis con perspectivas técnicas, ambientales y científicas distintas, con el propósito de construir una propuesta más amplia para el futuro del sector energético mexicano.

Con anterioridad, la Jefa del Ejecutivo informó que el documento preliminar contiene una evaluación de las tecnologías que actualmente se emplean en distintas regiones del mundo, así como un diagnóstico sobre las zonas de la geografía nacional en las que esta técnica podría resultar viable y aquellas en las que su aplicación quedaría descartada por razones ambientales.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, ha dicho que México tiene la urgente necesidad de aumentar su disponibilidad de gas natural con recursos propios, ya que 70% de lo que se consume a nivel nacional proviene del extranjero, específicamente de Estados Unidos. Sin embargo, también ha señalado que los expertos independientes revisan la viabilidad técnica, ambiental y financiera y el gobierno no ha tomado una decisión.

El Comité fue anunciado el 15 de abril, con la participación de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y diversos centros públicos de investigación.

El objetivo del grupo consiste en evaluar la viabilidad de aprovechar gas no convencional sin comprometer la disponibilidad de agua ni el equilibrio ambiental.

Aunque ya está próxima la conclusión de los trabajos del Comité de Especialistas, todavía no hay una decisión del camino que seguirá el gobierno mexicano en torno al uso de la técnica del fracking. Lo que sí es evidente es que el gobierno mexicano tiene claro que es urgente aumentar la producción de gas natural, insumo esencial para el aparato productivo.

La necesidad de reducir la dependencia del abasto de gas natural de Estados Unidos es un propósito del gobierno. Cuando la presidenta Sheinbaum anunció que se analizaría la posibilidad de usar la técnica del fracking, fue bien recibida por el sector privado en el ámbito energético. Se tomó como una decisión pragmática.

Está por verse si impera el pragmatismo, que puso sobre la mesa de discusión el tema o termina por sobreponerse la ideología.

Lo más probable es que la propuesta termine siendo una mezcla del uso de la técnica del fracking y un mayor impulso a las energías renovables. Al tiempo.

Atisbos

El gobierno mexicano ganó en el pleito con la empresa Vulcan Materials en torno a la disputa por la planta de piedra caliza Sac-Tun (Calica), localizada en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió que la mayoría de las reclamaciones presentadas por la empresa carecían de sustento. Sin embargo, el arbitraje internacional concluyó que una de las medidas adoptadas por las autoridades violó las reglas comerciales vigentes en ese momento, por lo que ordenó el pago de una indemnización a la compañía, cuyo monto no es público. La Secretaría de Economía, señaló que la indemnización representa menos de 1% de la cantidad originalmente reclamada por Vulcan Materials. La reclamante asegura que es insignificante. El gobierno mexicano analiza si impugna la resolución del tribunal internacional.

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