Cultura confirma aumento salarial a trabajadores sindicalizados

La secretaria Claudia Curiel de Icaza confirmó a este diario que habrá un incremento salarial extraordinario de 13%, adicional al aumento general de 4% autorizado este año para los trabajadores sindicalizados del denominado sector central de la Secretaría de Cultura, una medida que beneficiará a 2,600 empleados y que, aseguró, representa la primera retabulación de este tipo desde la creación de la dependencia en 2015.

En entrevista posterior a la conferencia, la funcionaria explicó que estos trabajadores permanecieron con los tabuladores heredados del antiguo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) tras la separación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras otros sectores de la administración pública continuaron mejorando sus percepciones salariales.

“Se quedaron con los tabuladores más bajos de toda la administración pública”, afirmó Curiel de Icaza.

El incremento extraordinario comenzará a reflejarse a partir de octubre y, sumado al aumento general retroactivo correspondiente a 2026, representará una mejora acumulada cercana al 17% en sus ingresos.

Curiel añadió que la dependencia trabaja además en un programa para regularizar de manera gradual a alrededor de 8,000 trabajadores contratados bajo el Capítulo 3000, correspondiente a servicios profesionales.

Explicó que el objetivo es incorporarlos progresivamente al Capítulo 1000, régimen que concentra las plazas permanentes de la administración pública federal y que garantiza prestaciones laborales como pago quincenal, aguinaldo y mayor estabilidad en el empleo.

La regularización se realizará por etapas, comenzando con el personal de mayor antigüedad, con la meta de concluir el proceso antes de finalizar la presente administración.

“Quiero dejar regulado eso; es un compromiso de hace 30 años”, sostuvo la secretaria.