Piden priorizar prevención sobre atención reactiva ante desastres naturales

México necesita abandonar el enfoque reactivo con el que ha enfrentado los desastres naturales y el desplazamiento forzado interno, y avanzar hacia una política nacional que combine prevención, adaptación al cambio climático, protección de derechos humanos y atención a las personas desplazadas, concluye el “Diagnóstico nacional sobre el desplazamiento forzado interno por cambio climático y desastres en México”.

En el capítulo de reflexiones finales y recomendaciones, el estudio advirtió que el desplazamiento forzado interno (DFI) en el país es un fenómeno multicausal, resultado de la interacción entre fenómenos hidrometeorológicos y geológicos extremos, violencia criminal, conflictos sociales, pobreza, marginación y vulnerabilidad climática.

Comunidades más afectadas

El estudio identificó en los pueblos indígenas a la población más vulnerable frente al desplazamiento.

Algunos de los casos documentados fueron los relacionados con comunidades mayos y yoremes desplazadas por presas en Sinaloa; pueblos tzeltales, tzotziles, choles, zoques y tojolabales afectados por conflictos territoriales en Chiapas; comunidades ikoots en Oaxaca impactadas por el aumento del nivel del mar; así como comunidades yaquis afectadas por la sequía en Sonora.

Sequías e inundaciones

El diagnóstico advirtió que las sequías representan uno de los principales focos de preocupación para las próximas décadas.

A diferencia de huracanes o sismos, los eventos de evolución lenta generan desplazamientos graduales, conocidos como "gota a gota", en los que las familias migran temporalmente en busca de empleo conforme se deterioran sus condiciones de vida.

Por ello, el informe recomendó desarrollar estudios longitudinales que permitan conocer cómo las sequías están modificando los patrones migratorios internos.

Deficiencias

El diagnóstico precisó que, pese a las evaluaciones realizadas durante la última década por organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la política mexicana de protección civil mantiene un enfoque predominantemente reactivo.

El estudio afirmó que la mayor parte de los recursos continúa destinándose a la atención de emergencias y reconstrucción, en lugar de invertirse en prevención y reducción de riesgos.

Iniciativas

En los últimos 20 años, en el Congreso se han presentado cerca de 200 iniciativas destinadas a atender los estragos que dejan los desastres naturales en la población; sin embargo, a la fecha la mayoría han sido desechadas y solo unas 50 se mantienen congeladas en alguna de las Cámaras, incluidas un par de propuestas para reconocer el desplazamientos interno climático.

Entre las propuestas recientes están dos presentadas en junio pasado por la diputada del MC, Laura Ballesteros Mancilla, quien plantea incorporar a las leyes el concepto de -desplazamiento climático- como la forma de movilidad humana inducida por el cambio climático que comprenderá el desplazamiento, evacuación, reubicación planificada o permanencia involuntaria de personas o comunidades, derivada de desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos, degradación ambiental u otros impactos climáticos que hagan inseguro, inviable o inhabitable su lugar de residencia.