Pese a fallo arbitral, Vulcan debe realizar remediación: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se revisarán los argumentos jurídicos antes de definir si el gobierno mexicano impugna alguna parte del fallo final del arbitraje internacional en contra de México iniciado por Vulcan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el cual desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018 y por la que el gobierno mexicano deberá pagar el 1% de los 1,700 millones de dólares que se demandaban.

“Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución del tribunal. De ellos, tanto de Vulcan como del gobierno mexicano. Entonces, no podemos dar muchos más detalles por estos 30 días en donde todavía se solicita confidencialidad”, explicó la mandataria en la conferencia matutina de este martes.

La titular del Ejecutivo enfatizó que es una “resolución importante porque aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, pues la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa. Entonces, hasta ahí vamos en este momento. ¿Qué procede hacia adelante? Ellos (Vulcan) tienen que resarcir el daño ambiental porque así es, tienen que hacer su proceso de remediación aún cuando esté clausurada la mina. Entonces, en ese sentido se está platicando con ellos de cómo se cumpliría todo este procedimiento”.

Cabe recordar que Vulcan acusó a autoridades mexicanas de implementar medidas entre 2018 y 2022 que frenaron la extracción de piedra caliza y que afectaron a su filial Calica en Quintana Roo. Reclamó por la inspección y clausura definitiva de sus predios realizada por la Profepa y la Marina en mayo de 2022, argumentando daños económicos e incumplimiento de tratados comerciales. Dichas dependencias argumentaban daños ambientales graves, sobreexplotación de piedra caliza y falta de permisos de impacto ambiental en terrenos forestales.

Reacción de Vulcan

Vulcan es una empresa de Estados Unidos que produce grava, arena y piedra triturada para la construcción. En México operaba a través de su filial Calica en Quintana Roo, la cual fue clausurada por el gobierno por daños ambientales.

Mediante un comunicado, la empresa también reaccionó al fallo arbitral: “el Tribunal del TLCAN (el arbitraje fue hecho bajo este acuerdo todavía porque la controversia inició en 2018) emitió su decisión en el arbitraje. En la decisión, determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos. Sin embargo, la indemnización monetaria otorgada a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante”.