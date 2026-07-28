Advierte INE casos de violencia de género en medios

Un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que en los medios de comunicación y las redes sociales se hizo presente la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), destacándose de manera particular la cobertura sensacionalista del homicidio de una candidata a una presidencia municipal.

En el estudio realizado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la participación político-electoral de mujeres y juventudes en el Proceso Electoral Local (PEL) 2024-2025 en los estados de Durango y Veracruz, se identificó que este hecho de violencia estuvo presente en 56.5% de las publicaciones en medios convencionales y en 43.9% de redes sociales, posicionando a la violencia mediática y digital como los tipos de violencia más frecuentes en este proceso electoral.

Esto no sólo violentó políticamente a la candidata, sino que además la revictimizó al sobreexponer su imagen de esta manera, afectando su dignidad. Además, se identificó que, a través de cuentas personales, periodistas hombres (12.3 %) y mujeres (7.3%) también difundieron este tipo de material.

El informe del Instituto Electoral mexicano también explicó que este caso se sumaron otras expresiones de violencia digital que continúan como obstáculo para la participación política de las mujeres.

Tal es el caso de uso de deepfakes y la difusión de fake news con la intención de desacreditar a las candidatas.

Hechos locales

Por otro lado, el INE también abordó lo sucedido en los procesos locales, sin embargo, pese a los avances de igualdad la presencia de candidatas sigue siendo limitada, ya que los candidatos continúan dominando la cobertura mediática y la conversación en redes sociales.

De acuerdo con la información, en la cobertura informativa, los medios de comunicación privilegiaron la voz de los candidatos con 12.3% como fuentes informativas, mientras que las candidatas registraron 9.3 por ciento.

Sin embargo, el comunicado también confirmó que existieron más menciones a las candidatas que a los candidatos, aunque asociadas a los hechos de violencia política registrados, limitando aquellas con referencia a sus discursos u ofertas políticas, o a su trayectoria profesional.

“Las mujeres que participaron en el PEL 2024-2025 enfrentaron críticas más severas, mientras que a ellas se les cuestionó por la falta de solidez en sus propuestas o por su desempeño al ocupar un cargo dentro de éste, los candidatos fueron señalados por la coordinación y logística de sus campañas o por presuntos enriquecimientos ilícitos”, indicó el INE. (Con información de Maritza Pérez)