Fotovoltaicos encabezan el crecimiento de energía renovable en México

En 2016, la energía solar fotovoltaica parecía más una buena intención, que avanzaba en el resto del mundo, no en México. Hoy, la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene registrados 114 permisos en operación para generación con esta tecnología mediante parques a mediana y gran escala, mismos que suman 8,690 megawatts instalados en el país.

Hasta el 30 de junio de 2026, esta infraestructura para generación fotovoltaica en México suma inversiones por 10,661 millones de dólares. En total se generan 22,561 gigawatts hora al año, que son el 3.8% de los 594,149 gigawatts hora al año que se generan a nivel nacional.

Esta actividad a mediana y gran escala (sin contar las instalaciones en techos solares para la generación distribuida) se ha multiplicado 66 veces en materia de capacidad instalada en una década desde 130 megawatts repartidos en 14 permisos que se registraban en 2016, según datos históricos del regulador.

En 2016, la generación estimada fotovoltaica en el país fue de apenas 296 gigawatts hora al año con las instalaciones en operación de entonces. Esto era sólo el 0.07% de la generación eléctrica nacional.

Otras renovables, como la hidroeléctrica, representaban el 7.92% del total nacional mediante una producción de 35,195 unidades y la generación eólica era de 12,286 gigawatts hora al año, aportando el 2.76% de la generación nacional en 2016.

El panorama es completamente distinto en 2026: mientras en comparación con el 2016 la generación eléctrica total del país ha crecido 33.6% -desde 444,419 y hasta llegar a 594,149 gigawatts hora al año en 2026- la fotovoltaica aumentó nada menos que 76 veces.

La generación estimada hidroeléctrica, con un volumen de producción de 35,374 gigawatts hora este año lleva un incremento de 0.5% en 10 años y redujo su participación a 5.95% del total, mientras que la generación eólica aumentó 2.3 veces para llegar a 29,241 gigawatts por hora al año, representando el 4.92% de la generación eléctrica del país en 2026.

Si bien, la generación fotovoltaica al llegar al 2017 prácticamente se duplicó en un año, llegando a 428 gigawatts hora, fue en el 2018 cuando ocurrió el gran salto con la instalación de los primeros grandes parques en que se multiplicó por 10, sumando 5,014 gigawatts hora en el 2018.

Sin embargo, el arranque de operaciones de las primeras plantas adjudicadas en las subastas de largo plazo para adquisición de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó que se cuadruplicara llegando a 4,394 megawatts la capacidad instalada en 2019 en relación con el año anterior. Y ese año la generación estimada mediante la eficiencia o factor de planta de las instalaciones se duplicó, ubicándose en 11,484 gigawatts por hora. El número de permisos también se elevó de manera importante, llegando a 69 títulos.

Y a pesar de que se redujo la actividad de otorgamiento de permisos a partir de que Morena tomó la presidencia del país, en los últimos ocho años avances de proyectos previos permitieron que se incrementara 4.4 veces la capacidad en operación fotovoltaica en el país, desde 1,953 megawatts instalados en 38 permisos que se registraban en 2018. Cabe recordar que los contratos mixtos con la CFE recientemente adjudicados suman 6,710 megawatts fotovoltaicos nuevos.