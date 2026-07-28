Banco Mundial perfila cartera mayor a 3,500 millones de dólares para proyectos en México: A. Banga

El Grupo Banco Mundial destinó 3,500 millones de dólares para proyectos principalmente del sector privado en México durante el 2026 y prevé que la cartera de proyectos para el siguiente año será superior.

Tal como explicó el presidente del BM en su primera visita oficial a México, Ajay Banga, la movilización de capital privado será uno de los instrumentos para impulsar la generación de empleos y ampliar la inversión en proyectos financiables en el país.

Explicó que el sector público tiene un papel fundamental en el desarrollo de infraestructura física y en áreas como salud, educación y capacitación, mientras que corresponde al capital privado detonar la generación de empleos.

“El capital privado crea empleos. Los gobiernos no; los gobiernos son facilitadores para que el el capital privado prospere”, sostuvo.

Cuando se juntan esas herramientas, se crea el entorno adecuado para que el sector privado se sienta cómodo invirtiendo en proyectos financiables sobre el terreno de un país como México”, señaló.

Durante su gestión, ha impulsado un giro del apoyo financiero que otorga el organismo para incentivar precisamente los proyectos del sector privado.

En la visita que hizo a la planta de producción del Grupo Naturasol, en Tultepec, Estado de México, explicó que el organismo también trabaja en garantías para inversionistas que buscan colocar recursos en México, con coberturas frente a riesgos políticos y comerciales.

Y aclaró que a estos instrumentos se suma un tercer mecanismo enfocado en la solución de controversias entre inversionistas y estados.

Prepara la Estrategia de apoyo para México

El funcionario dijo que esta visita tiene por objetivo renovar el compromiso del Banco Mundial con México, donde busca apoyar las prioridades de desarrollo de México, en una alineación directa con el Plan México.

Preciso que en el organismo están preparando el nuevo Marco de Alianza para México, que es la estrategia de trabajo a cinco años que regularmente prepara el organismo con el país.

Anticipó que dicha estrategia estará enfocada en crecimiento, generación de empleos y movilización de inversiones al sector privado.

Previó que dicho Marco estará listo para el otoño y tendrá un cambio de enfoque respecto a la Alianza Estratégica habitual: concentrará los recursos del organismo en un menor número de prioridades para alcanzar resultados a mayor escala.

“El Plan México tiene prioridades que están íntimamente relacionadas con las nuestras”, afirmó.

Dichas prioridades en las que coincide Banco Mundial, son inversión en infraestructura, energía, agua, salud y capital humano.

Para completarla con mayor precisión, sostendrá reuniones con representantes del sector público y a nivel privado.

Integración regional, una oportunidad

El presidente del organismo multilateral dijo que el nivel de integración que han alcanzado las cadenas de suministro de México, Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad para que el país siga participando en la producción destinada al mercado norteamericano.

Al ser cuestionado sobre las perspectivas para México ante la revisión del T-MEC, Ajay Banga aclaró que no participa directamente en las negociaciones y que no cuenta con información sobre su desarrollo.

Sin embargo, destacó que durante su visita pudo observar la profundidad que ha alcanzado la integración productiva.

Refirió el caso de empresas instaladas en México que no sólo abastecen al mercado nacional, sino que producen para otros mercados de Norteamérica.

“Con el nivel de integración de las cadenas de suministro entre los países, podemos ver empresas que están abasteciendo no sólo a México, sino también a los mercados norteamericanos”.

Banga confió en que los tres socios encontrarán una vía para mantener funcionando su relación comercial, pese al proceso de negociación.

“Esperamos que encuentren la forma de hacer que la relación funcione”, dijo.

Consideró que el intercambio comercial implica necesariamente concesiones entre las partes y anticipó que las conversaciones tendrán un proceso de negociación y de “estira y afloja”.

“Todos los acuerdos comerciales tienen que ser un dar y recibir. Esa es la definición del comercio”, afirmó.

En este contexto, Banga identificó como una oportunidad que México fortalezca su participación en las cadenas de valor, particularmente mediante sectores como manufactura y energía y una mayor incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de impulsar la generación de empleos.

Banga continúa hoy su visita en México con diversas reuniones.