Ya fueron vinculadas 68 millones de líneas móviles

El Gobierno federal informó que 68 millones de líneas telefónicas móviles ya fueron vinculadas a sus titulares, como parte del proceso de registro impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y reiteró que la medida no constituye un padrón gubernamental, sino una herramienta para combatir delitos como la extorsión telefónica.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que el registro es realizado por las propias empresas de telefonía, las cuales únicamente asocian el nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario con el número telefónico.

"Esta vinculación la hacen las empresas de telefonía, no es una acción que realice el gobierno", afirmó.

El funcionario detalló que las líneas de pospago ya se encuentran registradas al estar vinculadas desde su contratación, por lo que el esfuerzo se concentra en las líneas de prepago. Según las cifras presentadas, alrededor de 40 millones de líneas de prepago ya fueron registradas, mientras que aún resta una cantidad similar por completar el proceso. Peña Merino recordó que el calendario de vinculación se realizará de manera escalonada conforme al último dígito del número telefónico para evitar saturaciones en los sistemas de las compañías.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) sostuvo que alrededor del registro ha existido desinformación y rechazó que el gobierno pretenda controlar a los usuarios de telefonía móvil. Explicó que la información permanecerá bajo resguardo de las empresas concesionarias de telefonía y no del gobierno federal. "El gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía", insistió.