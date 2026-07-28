Pide Montiel a Bonilla y Del Pilar unidad por 4T

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado a la unidad del movimiento y exhortó al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila a mantener el respeto y la cordialidad, luego de la difusión de presuntos audios y videos en los que el petista lanza amenazas y anticipa que continuará con sus señalamientos contra la mandataria estatal.

En conferencia de prensa, Montiel reconoció que el desencuentro entre ambos actores políticos se ha prolongado desde hace tiempo; sin embargo, pidió mantener el respeto, la cordialidad y la paz para evitar que las diferencias internas afecten al movimiento.

La dirigente morenista sostuvo que el movimiento enfrenta un contexto de ataques por parte de la “ultraderecha nacional e internacional”, por lo que consideró indispensable evitar confrontaciones internas que debiliten el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Yo les haría un llamado a todos, no solamente al compañero Jaime Bonilla, al que le tengo respeto y aprecio, para que todo el mundo se serene y se calme, porque lo primero y lo más grande que tenemos es nuestro movimiento y nuestras causas. Las personas somos secundarias y lo importante es trabajar por el bienestar del pueblo”, expresó.

Montiel Reyes recordó que conoce a Bonilla desde hace varios años y señaló que fue delegado federal del Bienestar antes de convertirse en candidato al gobierno de Baja California.

“De aquí a diciembre vamos a hacer una evaluación de cómo vamos, de sus asambleas y de su trabajo territorial. Vamos a hacer un corte de caja y tendremos oportunidad de platicar con ellos para que todo fluya de buena manera”, explicó.

Este posicionamiento de la dirigente nacional del guinda se da luego de que la mandataria estatal explicó que el origen del caso se remonta al 15 de diciembre de 2025, cuando, según dijo, Bonilla le propuso reunirse en Tijuana con personas que supuestamente podían ayudarla a resolver el procedimiento de cancelación de su visa.

"Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión. Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses", aseguró.

Además de que Bonilla Valdez, sostuviera reuniones con el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.