Ven riesgos a libertad de expresión con regulación de las audiencias

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado urgente a respetar los derechos fundamentales frente a los nuevos lineamientos impulsados por el Ejecutivo federal para regular los derechos de las audiencias en radio y televisión.

A través de un comunicado, la organización afirmó que pretender intervenir en las pautas editoriales y operativas bajo el argumento de normar a las audiencias constituye una extralimitación que vulnera de manera directa el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, sostuvo que incidir en los contenidos emitidos en medios electrónicos abre la puerta a “mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”.

Asimismo, el colectivo advirtió que someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno desincentiva el periodismo de investigación, fomenta la autocensura y debilita el equilibrio de poderes.

En este sentido, la asociación de juzgadores precisó que, durante décadas, los contrapesos constitucionales han garantizado que el ejercicio periodístico y de transmisión de pensamientos no quede al arbitrio o fiscalización del poder en turno.

Por lo que señaló que existe una profunda inconsistencia argumentativa e institucional, pues si la Constitución establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pretender establecer marcos de control sobre emisiones informativas “vulnera el espíritu garantista del Estado de derecho” y representa “un riesgo desmedido para el Estado constitucional de derecho”.

Finalmente, el organismo enfatizó que “las libertades constitucionales y la protección a la libre expresión no admiten matices ni condicionamientos”.