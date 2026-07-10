Tarjetas de crédito fáciles de tramitar: ¿Cuál es el costo real de su inmediatez?

Acceder a una tarjeta de crédito es más fácil que nunca. En cinco minutos, con unos cuantos clics y una identificación oficial es posible solicitar una en línea, con una alta probabilidad de aprobación. Sin embargo, esta apertura conlleva un precio a considerar: altas tasas de interés y, en algunos casos, otros gastos relacionados con el financiamiento.

Bancos y sociedades Financieras Populares (sofipos) como Revolut, Hey Banco, Openbank, Plata, Nu, Klar, Stori y DiDi son algunas de las opciones que están en el mercado y que la publicidad se encarga de recordarnos cada minuto. En todos estos casos, basta con tomar tu teléfono móvil para solicitar un plástico en minutos.

La Condusef señala que, en ocasiones, elegir la tarjeta apropiada se vuelve un dilema, porque no sabemos si aceptar la que nos ofrece alguna institución, si hacerle caso a la publicidad que vemos anunciada o irnos por la recomendación de algún familiar.

Si bien todos los plásticos tienen las mismas funciones, cada uno posee características que los hacen diferentes y adecuados a cada perfil de usuario. Por ello, además de ver elementos como bonificaciones, puntos por compras y promociones de meses sin intereses (MSI), un elemento que no puedes dejar de analizar es el CAT o Costo Anual Total.

“El CAT es un indicador que engloba la tasa de interés, la anualidad y las comisiones que cobra a sus clientes un emisor por la tarjeta. Es un número expresado en porcentaje, en términos anuales, que sirve para comparar todas las tarjetas del mercado”, señala la institución.

Si eres un cliente totalero (pagas todos lo que gastas al mes), el CAT quizá no sea tan relevante para ti, dado que su mayor peso es la tasa de interés. Sin embargo, si eres de los que cada mes sólo deposita el mínimo o un poco más, el Costo Anual Total es un indicador que sí o sí debes revisar.

CAT de las tarjetas

De acuerdo con la información publicada en las páginas de internet de las instituciones financieras (7 de julio), el CAT que cobran es de hasta 200 por ciento. De las siete entidades mencionadas en un inicio, Hey Banco tiene el nivel más bajo (58.6%), mientras que Stori, el más elevado (204.3 por ciento).

¿Qué implica esto? Si tienes una deuda de 10,000 pesos en tu tarjeta de crédito, al año podrías estar pagando hasta 5,860 y 20,000 por el costo del crédito en cada caso si no haces un uso adecuado de tu plástico.

Paulina Casso, especialista en educación financiera, comenta que la facilidad con la que se otorgan este tipo de tarjetas explica, en gran parte, el alto costo que suelen tener.

La situación es más recurrente entre las sofipos. (Nu, Klar, Stori y DiDi). Este tipo de instituciones nacieron bajo la bandera de la inclusión financiera y, generalmente, ponen menos barreras para otorgar crédito, incluso, dicen algunas, no consultan tu score crediticio para hacerte un préstamo. Las facilidades que dan son a cambio de un mayor cobro de intereses, porque, de alguna manera, deben cubrir el riesgo que están corriendo.

Además, dice la especialista, también otorgan, casi siempre, líneas de crédito pequeñas para ir conociendo al usuario; en otros casos prefieren ofrecer una tarjeta de crédito garantizada, donde tienen la seguridad que, en caso de impago, la pérdida será menor, ya que la persona está financiando total o parcialmente el crédito que usa con la aportación que debe dar al inicio para abrir la cuenta.

Joel Cortés, director general de Kardmatch, plataforma especializada en la comparación de productos financieros, señala que, de acuerdo con un análisis que llevaron a cabo, la razón principal por la que un usuario elige una tarjeta no es por los beneficios que ofrece, sino por la facilidad con la que la obtienen o porque su banco se la preaprobó e hizo más sencillo el trámite.

Recibir una oferta de una tarjeta es muy tentador, pero puede tener un costo alto para el usuario, no sólo en términos de tasas de interés, sino también de comisiones pagadas por beneficios que nunca se utilizan, expuso.

“No tiene nada de malo aceptar una oferta del banco, pues es una buena oportunidad de obtener una línea de crédito sin tantas complicaciones. Sin embargo, una vez que tengas la tarjeta en tus manos, es importante revisar sus condiciones y preguntarse si realmente es la mejor opción para lo que buscas. Muchas veces, dentro del mismo banco, existen alternativas que se ajustan mejor a tus necesidades y se puede solicitar un cambio de producto”.