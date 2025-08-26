¿Deudas sin fin? Descubre el método avalancha y cómo salir de ellas

¿Sientes que las deudas te ahogan? No eres el único. Según la Encuesta Nacional de Salud Financiera del INEGI, el 65.1% de la población con deudas las considera de moderadas a excesivas, y el 27% se atrasa en sus pagos.

Pero hay una solución: el método avalancha, una estrategia que te ayuda a salir de tus compromisos financieros de forma más inteligente y rápida.

¿Qué es el método avalancha y por qué funciona?

A diferencia de otras estrategias, el método avalancha se enfoca en pagar primero las deudas con la tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque son las que te cuestan más a largo plazo.

Ana Luisa Saavedra, directora de educación financiera de Coppel, explica que el principal beneficio es el ahorro en intereses. Al liquidar primero las deudas más caras, reduces significativamente el monto total que pagarás.

"Esto significa que terminarás pagando menos dinero en total por tus deudas", comenta Saavedra.

El paso a paso para aplicar este método

El primer paso para aplicar este método, y cualquiera, para salir de tus deudas es tener un panorama completo de tu situación financiera actual. Según Saavedra, se deben tener en cuenta todas las deudas con sus respectivas tasas de interés, acreedores y pagos mínimos. ¿Estás listo para ponerlo en práctica? Sigue estos sencillos pasos:

1. Haz un inventario de tus deudas: El primer paso es tener una visión clara de tu situación financiera. Enumera todas tus deudas, incluyendo el monto, la tasa de interés y el pago mínimo.

2. Organiza tus deudas de mayor a menor interés: Crea una lista donde la deuda con la tasa de interés más alta esté al inicio.

3. Destina tus esfuerzos: A la deuda con la tasa de interés más alta, abona la mayor cantidad de dinero que puedas. A las demás deudas, sigue haciendo el pago mínimo para evitar cargos y comisiones.

4. Repite el ciclo: Una vez que hayas liquidado la primera deuda, enfoca todo ese dinero extra en la siguiente deuda con el interés más alto. Repite el proceso hasta que todas tus deudas estén saldadas.

Disciplina y paciencia: las claves del éxito

Aunque al principio pueda parecer que el progreso es lento, especialmente con las deudas más pequeñas, la clave es la disciplina. Mantente enfocado en tu objetivo. Cada peso extra que puedas destinar a tu deuda más cara es un paso firme hacia tu libertad financiera.

Para acelerar el proceso, haz un presupuesto y destina cualquier ingreso extra (bonos, reembolsos, etc.) a pagar tus deudas. Con paciencia y constancia, verás una disminución considerable en tu estrés financiero a mediano plazo.

Este método es ideal si tienes varias deudas con tasas de interés significativamente altas y estás dispuesto a ser paciente y disciplinado para ver resultados a largo plazo. Es una estrategia poderosa que, si se aplica correctamente, puede cambiar tu vida financiera.