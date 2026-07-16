Humo de incendios en Canadá envuelve Nueva York; esperan que se disipe antes de la final del Mundial

El humo de los incendios forestales canadienses cubría este jueves ⁠gran parte del noreste de Estados Unidos, lo que ha provocado alertas sanitarias, pero se espera que un frente frío que llegará este fin de ⁠semana ayude a disipar la peligrosa niebla ⁠a tiempo para la final del Mundial 2026 del domingo en la zona de Nueva York.

Se espera que más de 80,000 personas asistan a la final del Mundial entre la vigente campeona, Argentina, y la campeona de Europa, España, en el estadio al aire libre de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que otras 50,000 personas verán el partido desde Central Park, en Manhattan.

La ciudad de Nueva York comenzó a notar los efectos de los incendios forestales esta semana y las autoridades locales emitieron una alerta, instando a los residentes a reducir la actividad física intensa al aire libre y a tomarse más descansos si se encuentran fuera de casa.

La calidad del aire en Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, fue calificada el jueves como "insalubre para grupos sensibles" por varias plataformas de medición de la calidad del aire.

Foto: ReutersREUTERS

"Las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban permanecer en el interior ⁠el mayor tiempo posible", declaró a Reuters en ⁠una entrevista el meteorólogo de AccuWeather, ⁠Alex DaSilva.

"El sábado va a llover mucho, así que eso debería disipar gran parte ⁠del humo (...) El domingo por la mañana, creo que veremos cómo un frente frío atraviesa la zona y debería disipar cualquier resto de humo que quede".

DaSilva señaló que, aunque los espectadores deberían intentar limitar al máximo sus actividades al aire libre el día antes de la final, cualquier riesgo sería menor para cuando comience el partido, el domingo a las tres de la tarde hora local (19:00 GMT).