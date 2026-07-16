Wall Street perfila una jornada mixta por caída del sector de tecnología

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este jueves. El S&P 500 y el Nasdaq retroceden presionados por los fabricantes de semiconductores, mientras que los inversionistas siguen la temporada de resultados del segundo trimestre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.24% a 52,785.66 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.08% a 7,566.59 puntos. El Nasdaq Composite baja 0.55% a 26,124.70 unidades.

Los fabricantes de chips se encontraban entre los más golpeados en la sesión. Las acciones de Micron Technology (-5.71%) caían a pesar de anunciar acuerdos a largo plazo con proveedores del sector ⁠automotor. El índice de semiconductores de Filadelfia (-3.38%) baja.

En las cifras económicas, las ventas minoristas de junio registraron solo un aumento marginal. En los indicadores laborales, las solicitudes semanales de subsidio ⁠por desempleo cayeron a 208,000, reduciendo la posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa.

Sin embargo, la cautela en el mercado se mantiene después de que Irán amenazó con atacar infraestructura estadounidense en el golfo Pérsico y calificó al estrecho de Ormuz como "línea roja" inamovible, en medio del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

"A pesar de que consumo y empleo apuntan a un buen momento, la incertidumbre que aún se cierne sobre Oriente Medio y los precios de la energía todavía puede traer sorpresas", destacó en una nota Wilfredo Rodriguez, jefe de operaciones del broker Excent Capital.

En este contexto, diez de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, con el de tecnologías de la información (-2.02%) siendo el único en negativo. Las empresas del sector de cuidado de la salud (+2.47%) y consumo básico (+2.01%) lideran las alzas.