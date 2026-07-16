Solmar fortalece su propuesta turística en Los Cabos

La evolución de Los Cabos como uno de los destinos turísticos más relevantes de México también puede entenderse a través del crecimiento de empresas que han acompañado su desarrollo. Grupo Solmar forma parte de esa historia desde 1974, cuando abrió su primer hotel frente al Pacífico. Hoy, más de cinco décadas después, su portafolio reúne resorts, spas, un campo de golf de clase mundial, restaurantes y proyectos de sostenibilidad que reflejan una visión integral de la hospitalidad.

Durante un recorrido por sus principales propiedades fue posible conocer cómo la empresa ha ampliado su propuesta más allá del alojamiento. La experiencia comenzó en Grand Solmar Land's End Resort & Spa, ubicado donde el Mar de Cortés y el océano Pacífico convergen, un escenario que distingue a este complejo por su ubicación y vistas hacia el Arco de Cabo San Lucas.

Uno de los aspectos que mayor atención despierta es la red de túneles que conecta distintas áreas del resort. Esta infraestructura permite desplazarse entre restaurantes, albercas y habitaciones sin alterar el paisaje natural del terreno, una solución que combina funcionalidad con integración arquitectónica.

Golf, bienestar y gastronomía

La visita continuó en Grand Solmar Pacific Dunes Resort Golf & Spa, desarrollo que amplía la oferta del grupo hacia un segmento que busca experiencias ligadas al deporte, la relajación y la naturaleza. Ahí sobresale Solmar Golf Links, campo diseñado por Greg Norman, cuyas características aprovechan las dunas naturales y las vistas al océano para ofrecer un recorrido competitivo y atractivo tanto para jugadores experimentados como para aficionados.

La estrategia también incorpora el bienestar como parte de la experiencia. A través de Solmar Spa Collection, la empresa ha desarrollado tratamientos inspirados en elementos naturales de la región y espacios destinados al descanso, complementando una oferta que prioriza el equilibrio entre descanso y recreación.

En el ámbito gastronómico, la propuesta incluye conceptos que van desde cocina internacional hasta especialidades italianas y experiencias enfocadas en productos del mar, fortaleciendo la permanencia de los visitantes dentro de los complejos.

Otro eje relevante es la sostenibilidad. Grupo Solmar ha incorporado plantas desaladoras para optimizar el uso del agua y, mediante Fundación Solmar, impulsa programas enfocados en educación, conservación ambiental y desarrollo comunitario, iniciativas que forman parte de su estrategia de responsabilidad social.

La combinación de infraestructura, bienestar, gastronomía, golf y acciones ambientales ha permitido que la empresa diversifique su oferta y responda a las nuevas tendencias del turismo internacional, donde los viajeros buscan experiencias completas dentro de un mismo destino. En Los Cabos, esa visión se traduce en un modelo que integra hospitalidad y desarrollo regional, consolidando a Grupo Solmar como uno de los referentes turísticos de Baja California Sur.