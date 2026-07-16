CNTE paraliza el Centro Histórico con protesta este jueves; prevén bloqueos y afectaciones viales

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volverán a movilizarse este jueves 16 de julio en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y económicos pactados con autoridades educativas federales. La protesta podría provocar afectaciones viales en la zona centro de la capital e, incluso, una marcha hacia el Zócalo o alguna dependencia federal.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se concentrarán a partir de las 09:00 horas en las inmediaciones de la estación Isabel la Católica del Metro, con destino a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en Isabel la Católica número 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC advirtió que no se descarta la llegada de autobuses con manifestantes ni una movilización posterior hacia el Zócalo capitalino, la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que podrían registrarse bloqueos y cierres intermitentes en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

¿Qué calles y zonas podrían resultar afectadas?

Las principales afectaciones se prevén en la zona de Isabel la Católica, el Centro Histórico y vialidades cercanas a la sede de la SEP. Sin embargo, las autoridades no han confirmado un recorrido específico, por lo que también existe la posibilidad de cierres en calles que conectan con el Zócalo y otros edificios gubernamentales conforme avance la movilización.

La SSC recomendó a los automovilistas anticipar sus traslados y mantenerse atentos a la información oficial sobre desvíos y cortes a la circulación.

¿Por qué protesta la CNTE?

La Coordinadora informó que la movilización responde al presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la mesa tripartita sostenida con la SEP, la Secretaría de Gobernación y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Según la organización, la manifestación busca presionar a las autoridades para que atiendan los compromisos pendientes y den respuesta a su pliego petitorio.

Estas son las principales demandas de la CNTE

Entre las exigencias del magisterio destacan:

Basificación definitiva para docentes y personal de apoyo.

Homologación de prestaciones laborales.

Incremento del aguinaldo a 90 días de salario.

Otorgamiento de bonos para maestros jubilados.

Entrega de becas para hijos de trabajadores de la educación.

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Cancelación de las reformas relacionadas con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Mejores condiciones laborales para el personal educativo.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir una postura sobre las nuevas protestas de la CNTE y recordó que, a partir de agosto, la SEP iniciará consultas escuela por escuela para conocer las necesidades del magisterio como parte del proceso de elaboración de una nueva propuesta de reforma educativa.