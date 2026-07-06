¿Cómo negociar una quita? Cuatro puntos clave que debes revisar de tu carta convenio

Las dificultades económicas son parte de la vida. En ocasiones son tan graves que impiden seguir pagando las deudas y obligan a buscar alternativas que permitan salir del bache financiero. La quita es una ellas. ¿Cómo negociar una y en qué nos debemos de fijar al momento de firmar una carta convenio?

La quita es un convenio entre el deudor y acreedor en el cual se pacta pagar menos del adeudo que se tiene. El descuento es variado, pero generalmente va de 50% a 90%, dependiendo del perfil del usuario y de la institución financiera que la avale.

Tú, como deudor, puedes solicitar al banco una quita para finiquitar la deuda o, en ocasiones, la propia entidad financiera ofrece esta alternativa, con el objetivo de recuperar una parte del crédito que otorgó. En cualquiera de los dos casos debes demostrar un estado de insolvencia, lo cual ocurre dejando abonar por varios meses y caer en suspensión de pagos provisional.

En caso de impagos prolongados, el acreedor no se quedará con los brazos cruzados e iniciará el proceso de cobranza y, posiblemente, una demanda del pago por medios judiciales.

Sin embargo, si ambas partes palomean la quita, se debe hacer nuevo contrato con los términos y condiciones acordados, el cual se conoce como carta convenio.

Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, destaca que este documento debe cumplir con cuatro características clave para ser considerado legal.

1.- Precisión en la redacción de la carta convenio: debe dejar claro si se trata de una quita, reestructura o prórroga. También debe mencionar plazos, montos, fechas clave y formas de pago.

Los datos que debe tener son:

Mención de que se expide como convenio de pago, celebrado con el deudor para la liquidación de esa deuda en particular.

Nombre completo del deudor.

Membrete o logotipo del emisor.

Número de cuenta que se está negociando.

Monto que se adeuda y lo que se pagará para su liquidación, en número y letra.

Forma en la que se entregará la carta finiquito y que, con ese pago, la deuda quedará liquidada en su totalidad.

Razón social correcta del acreedor y del despacho de cobranza (en caso de estar negociando esa deuda con alguno).

Fecha en la que vence el convenio y las fechas de pago.

Porcentaje exacto del descuento, el cual deberá de coincidir con el monto a pagar hasta el último centavo.

Nombre, firma y cargo de la persona que se hará responsable de la negociación, ya sea del acreedor o del despacho.

“Todo esto perfectamente escrito. Tiene que ser muy técnico, porque hablamos de un nuevo contrato y los contratos tienen que ser técnicos por temas legales”.

2.- Envío de la carta convenio. Por practicidad, se envía por medios digitales. De ser así, debe ser de una cuenta de correo electrónico cuyo dominio pertenezca a tu acreedor o a su representante legal.

“¿A qué me refiero con esto? Nada de WhatsApp, nada de SMS, nada de correos genéricos o dominios que no correspondan a tu acreedor, su representante legal o el despacho de cobranza que lleva el proceso”, señala el especialista.

La razón, explica, es que si necesitas meter una reclamación no procederá si el documento provino de una cuenta de Gmail o de un mensaje de WhatsApp. En cambio, si proviene de un correo corporativo, el banco no tendrá forma de decir yo no fui.

3.- Confirmar la carta convenio. Puedes llamar a Unidad Especializada de la institución financiera acreedora para verificar que no exista problema alguno con el documento. Este paso es importante, dice González, porque, en ocasiones, la gente del despacho de cobranza, con tal de ganarse una comisión, asegura que hay un convenio, das el pago y termina por ser una parcialidad más de tu adeudo.

4.- Revisión de la carta convenio. El especialista recomienda que instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o algún asociación especializada en temas de deuda revisen los términos y condiciones del nuevo contrato para verificar que no tiene errores u omisiones.

Una carta convenio mal elaborada no te servirá para interponer una reclamación formal ante tu acreedor ni ante la autoridad que lo regule, ya sea la Condusef o Profeco".

Consejos para tener una buena experiencia

Si estás interesado en hacer una reestructura o quita de tu deuda, la Condusef te da las siguientes recomendaciones: