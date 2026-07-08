Verano 2026: los destinos para vacaciones que más buscan los mexicanos

El verano 2026 perfila un cambio en la forma en que los mexicanos planean sus vacaciones. Las búsquedas de alojamiento en Booking.com muestran que las ciudades con oferta cultural, conectividad, gastronomía y actividad económica están ganando espacio frente a los destinos tradicionales de sol y playa.

Turismo urbano acelera

Según un ranking desarrollado con la plataforma para El Economista, Puebla encabeza el crecimiento nacional con un avance de 55% frente al mismo periodo del año anterior. La capital poblana combina patrimonio histórico, cocina reconocida, cercanía con la Ciudad de México y una oferta hotelera competitiva, factores que la colocan como una alternativa atractiva para escapadas familiares, viajes de pareja y turismo cultural.

Monterrey y la Ciudad de México ocupan la segunda y tercera posición, con un crecimiento de 39 y 36% en búsquedas de alojamiento. El dinamismo de las capitales gana fuerza por los museos, restaurantes, compras, conciertos, conectividad aérea y el atractivo que se ha visto en los festejos del Mundial 2026.

La playa en nuestro país conserva presencia, aunque con crecimientos más moderados. Acapulco avanza 9%, Oaxaca 7% y Santa Cruz Huatulco 5 por ciento.

Europa repunta

Barcelona lidera las búsquedas de los viajeros mexicanos para el verano 2026, con un aumento de 16 por ciento. Su mezcla de arquitectura, vida cultural, gastronomía y playa urbana la mantiene como una de las puertas de entrada más atractivas a Europa.

Tokio crece 14% y confirma el interés por Japón como destino de largo alcance, impulsado por cultura pop, tecnología, cocina y experiencias tradicionales.

Roma avanza 8%, París 7% y Madrid 2%, tres capitales que siguen compitiendo por el gasto turístico mexicano a partir de historia, arte, compras y conectividad.

Nueva York reporta un aumento marginal de 1%, mientras Punta Cana registra una caída de 7%, señal de que parte de la demanda mexicana podría estar diversificándose hacia ciudades culturales, capitales globales y viajes con mayor componente experiencial.

Al tratarse de fechas futuras, los destinos y su orden pueden cambiar conforme avance la planeación de viaje.

Mapa vacaciones de verano 2026

El ranking de destinos nacionales e internacionales considera búsquedas de alojamiento en Booking.com realizadas por mexicanos, del 1 de marzo al 15 de mayo de 2026.

Destinos nacionales

Los destinos nacionales con mayor crecimiento en búsquedas de alojamiento por parte de viajeros mexicanos para las vacaciones de verano 2026 (vs. mismo periodo del año anterior) son:

Puebla (+55%) invita a recorrer calles virreinales, iglesias barrocas y museos que dialogan con una cocina emblemática. Entre mole, chiles en nogada, talavera y vistas al Popocatépetl, combina historia, escapadas culturales y una oferta hotelera ideal para vacaciones. Monterrey (+39%) seduce con una mezcla de negocios, naturaleza y entretenimiento. Parque Fundidora, Paseo Santa Lucía y la Huasteca ofrecen experiencias urbanas y al aire libre, mientras su gastronomía, cervecerías, museos y vida nocturna consolidan una escapada dinámica. Ciudad de México (+36%) concentra museos, barrios históricos, gastronomía, compras y espectáculos en una agenda inagotable. De Chapultepec a Coyoacán, de Roma-Condesa al Centro Histórico, la capital permite diseñar vacaciones culturales, familiares o de estilo de vida. Acapulco (+9%) conserva el encanto de la bahía, la fuerza del Pacífico y una memoria turística que sigue atrayendo viajeros. Sus playas, la Quebrada, Pie de la Cuesta y la Zona Diamante ofrecen descanso, gastronomía marina y atardeceres que mantienen vigente al puerto. Oaxaca (+7%) es un viaje a la identidad mexicana. Sus mercados, mezcalerías, talleres artesanales, templos y calles coloniales conectan al visitante con una cultura viva. Monte Albán, la cocina tradicional y sus fiestas locales convierten cada estancia en una experiencia sensorial. Santa Cruz Huatulco (+5%) seduce con bahías tranquilas, playas de agua clara y paisajes donde la naturaleza marca el ritmo. Los paseos en lancha, miradores, cocina del mar y actividades acuáticas crean una opción ideal para descansar, explorar y reconectar con el Pacífico. Guadalajara (+2%) combina tradición y modernidad con sello jalisciense. El Centro Histórico, Tlaquepaque, Zapopan y la ruta hacia Tequila permiten explorar arquitectura, mariachi, diseño, compras y gastronomía. Es una ciudad vibrante para quienes buscan cultura mexicana y fiesta.

Destinos internacionales

Los destinos internacionales más buscados por los viajeros mexicanos para las vacaciones de verano 2026 son: