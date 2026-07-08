¿Cuántas marcas de autos chinos hay en México? Lista completa 2026

México se convirtió en un mercado clave para la industria automotriz china: en solo cinco años, la cantidad de marcas y modelos provenientes de aquel país se expandió de forma impresionante. Hoy los autos chinos son de los más vistos en las calles y de los que más rápido escalan el ranking de ventas, no solo en México, sino en el mundo. La llegada de nuevas empresas ya no sorprende a nadie; aquí te contamos cuántas hay y cómo operan.

¿Cómo operan las marcas chinas en México?

Dongfeng

Presencia oficial. Es la vía más estable y conveniente para las marcas: llegan con representantes chinos, un corporativo dedicado a México y un fuerte respaldo de todo tipo desde China.

Vía importadores. Es un esquema más complejo: una empresa mexicana compra directamente los productos, obtiene la licencia de la marca china y trae vehículos y refacciones para venderlos de forma independiente. Este método fue el que usaron las primeras marcas chinas para entrar a México, como FAW —importada por Elektra— o los primeros años de BAIC y Changan, asociadas con el importador mexicano Motornation.

Marcas chinas de autos en México con presencia oficial (21)

BAIC

BYD

Changan

Chirey

Deepal

Denza

Foton

GAC Motor

Geely

GWM

Hongqi

JAC

JAECOO

Jetour

Leapmotor

Lynk & Co

MG

Omoda

Soueast

Xpeng

Zeekr

Marcas chinas que llegan a México vía importadores (6)

Autoeco

Bestune

DFSK

Dongfeng

JMC

Seres

¿Qué marcas chinas ya salieron del mercado mexicano?

Neta GT

El total actual es de 27 marcas, pero la cifra se ha modificado en los últimos años porque algunas ya abandonaron el país:

Neta Auto tuvo un mal manejo y se vio obligada a cancelar sus operaciones incluso antes de comenzar a vender autos en México.

SEV es un caso distinto: era una marca creada por la empresa mexicana Solarever, dedicada a soluciones de energía solar. Importaba productos de Bestune y otras marcas para colocarles sus emblemas. Terminó operaciones en abril de 2026.

El futuro: una depuración inevitable

Las marcas chinas en México pronto pasarán por un proceso de depuración: es probable que algunas cierren puntos de venta y otras tengan que abandonar el mercado, como parte del progreso natural del negocio y de la fuerte competencia que existe entre ellas, tanto a nivel nacional como internacional.