Wall Street negocia con pérdidas tras comentarios de Trump sobre la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana del miércoles. Los inversionistas se comportan de manera defensiva en reacción a nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el final de un acuerdo provisional firmado con Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja 1.55% a 52,106.66 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.98% a 7,430.03 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cede 0.95% a 25,573.95.

Donald Trump afirmó que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán había terminado. "En lo que a mí respecta, se acabó", declaró a reporteros durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Trump también calificó a las negociaciones como "una pérdida de tiempo".

La noticia impulsó los precios del petróleo, lo que también generó nerviosismo por el posible efecto de una guerra prolongada en la inflación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar subieron, mientras que los activos de riesgo retroceden.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 se tiñen de rojo esta mañana, con las acciones del sector de materiales (+2.95%) liderando los descensos ante las preocupaciones por la inflación. En el lado de las ganancias destaca el sector de energía (+2.24%) por el alza del crudo.