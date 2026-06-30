Si cancelas tu tarjeta de crédito, el banco está obligado a regresarte esto (y casi nadie lo pide)

Decidir dar de baja un plástico bancario suele ser un dolor de cabeza, pero si lo haces poco después de haber pagado tus comisiones, hay una buena noticia para tu bolsillo. Pocos usuarios lo saben, pero el Banco de México (Banxico) estipula que si cancelas tu tarjeta de crédito, la institución financiera tiene la obligación legal de regresarte el dinero proporcional de la anualidad que no utilizaste. Aquí te explicamos cómo exigir este reembolso paso a paso y calcular cuánto te deben depositar.

Cobrar la anualidad de la tarjeta de crédito es una de las prácticas más comunes de los bancos por el derecho a usar su financiamiento. Pero, ¿qué pasa si decides cancelar tu plástico justo después de haberla pagado?

Contrario a lo que muchos creen, ese dinero no está perdido. El Banco de México (Banxico) establece que las instituciones financieras tienen la obligación de devolverte la parte proporcional de la anualidad que no utilizaste.

De acuerdo con la circular de Banxico referente a "Devoluciones y Comisión por Prepago", si un cliente cancela su contrato y el banco cobró una comisión anticipada (como la anualidad), este debe reembolsar el importe remanente del periodo no devengado.

¿Cómo calcular cuánto dinero te debe regresar el banco?

La fórmula oficial de Banxico puede sonar enredada, ya que exige dividir los días restantes para el fin del periodo entre los días totales del año contratado, y luego multiplicarlo por el costo de la comisión.

Para entenderlo de forma sencilla, la fintech Diggit comparte un ejemplo práctico:

Imagine que tu anualidad es de $1,700 pesos y decides cancelar la tarjeta cuando aún te quedan 230 días de vigencia en el año. La operación matemática se realiza de la siguiente manera:

{Días restantes del año} = 230

{Días totales del año} = 365

Dividimos los días restantes entre los días totales del año:

230}{365} \$0.6301

Finalmente, multiplicamos el resultado por el costo de tu anualidad:

$0.6301x$1,700 = $1,071.17 pesos

En este caso, el banco tendría que devolverte $1,071 pesos. Sin embargo, existe una excepción: si faltan menos de 30 días para que se cumpla el año de cobro de tu siguiente anualidad, la institución no te reembolsará nada.

Requisitos para dar de baja una tarjeta de crédito

Antes de iniciar el trámite, el principal requisito que te exigirá el banco es dejar la cuenta en ceros. Esto significa que no debes tener ningún saldo pendiente, compras a meses sin intereses por liquidar, ni comisiones vigentes.

Al cancelar tu tarjeta de crédito, ten en cuenta lo siguiente:

Pérdida de beneficios: Todos los puntos, cashback, millas o recompensas acumuladas se perderán de inmediato.

Todos los puntos, cashback, millas o recompensas acumuladas se perderán de inmediato. Retención bancaria: El argumento de que "acabas de pagar tu anualidad" o la pérdida de tus puntos serán las principales herramientas que usará el ejecutivo para convencerte de no cancelar.

Paso a paso: Cómo solicitar la cancelación y tu reembolso

El proceso general es sencillo, pero requiere que estés atento, ya que la devolución de la anualidad rara vez se hace en automático.

Comunícate con tu banco: Puedes acudir a la sucursal más cercana o llamar a la línea de atención al cliente. Te pedirán los motivos de la cancelación. Exige tu devolución: Solicita explícitamente el reembolso del porcentaje no utilizado de la anualidad. Espera la confirmación: Un asesor te indicará el monto exacto a regresar por medio de un correo electrónico o SMS, donde se desglosarán los días no utilizados. Cobra tu dinero: El banco te asignará un número de folio. Para cobrar el efectivo, deberás acudir a una sucursal con una copia y el original de tu identificación oficial (INE o pasaporte).

Cada institución financiera puede tener variaciones en su proceso interno, por lo que te recomendamos resolver todas tus dudas con el ejecutivo durante la llamada o visita.

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