El IMSS detecta redes sociales de simulación laboral: ¿Qué se sabe?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó a empresas que simulan la incorporación de personas a la institución mediante esquemas fraudulentos en redes sociales. El director general del organismo, Zoé Robledo, detalló que estos mensajes promocionan registros con costos que oscilan entre los 200 y los 650 pesos, e incluso emplean modelos piramidales que prometen reducir el costo si se incorporan más personas.

Robledo Aburto explicó que las empresas señaladas carecen de existencia real y simulan relaciones laborales para registrar a los ciudadanos, una práctica que causa la cancelación inmediata del aseguramiento en cuanto es detectada por la institución.

Al respecto, el director general del IMSS declaró: "No desaparecen empleos, desaparecen fraudes". Como alternativa, mencionó que el esquema para Personas Trabajadoras Independientes ya suma cerca de medio millón de usuarios afiliados y permite una incorporación legal y directa sin intermediarios.

Esta alerta se presenta tras las acciones de control del instituto reportadas en junio de 2026, cuando se notificó la cancelación de un registro patronal individual vinculado a un esquema de simulación de aseguramiento.

Dicho procedimiento administrativo resultó en la baja de 55,050 personas que habían sido registradas al cierre del mes de abril, lo que impactó la cifra de empleo del mes de mayo.

El mecanismo de operación consistía en utilizar el robo de identidad para constituir una empresa que solo existía en papel, realizando las altas mediante plataformas digitales oficiales sin efectuar el pago de las cuotas correspondientes.

Aclaró que esta medida no significó la pérdida de puestos de trabajo reales, dado que no existía un centro laboral ni una relación de trabajo verdadera. Ante esto, el organismo reiteró la disponibilidad de su programa para trabajadores independientes, el cual ofrece cobertura en sus cinco seguros a partir de un costo aproximado de 2,400 pesos mensuales.