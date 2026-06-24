¿Tienes una Tarjeta de Crédito Banamex? Así cambiará el cobro de tu anualidad en julio

Banamex anunció un cambio en el esquema de cobro de la anualidad —denominada regulatoriamente como Comisión por Administración— de sus tarjetas de crédito. A partir del próximo 30 de julio de 2026 (o en el mes de aniversario del contrato de cada usuario), este cargo dejará de ser un pago único y se convertirá en un esquema de pago mensual.

La institución dijo que esta iniciativa responde a una de las principales inquietudes de los usuarios de servicios financieros: la dificultad que puede representar realizar un desembolso fuerte en una sola exhibición, aun cuando se trate de un gasto previsto.

Con este movimiento, Banamex se convierte en una de las primeras instituciones bancarias en México en transformar el concepto tradicional de anualidad. Cabe destacar que esta medida no incrementará el costo total del concepto, sino que diferirá el monto en 12 meses para que el impacto en las finanzas personales sea más ligero.

¿Cuáles son los beneficios del nuevo esquema de Banamex?

De acuerdo con la institución financiera estos son los beneficios del nuevo esquema:

Mejor planeación financiera: Facilita la organización del presupuesto mensual y evita descapitalizarse con un solo cargo anual.

Facilita la organización del presupuesto mensual y evita descapitalizarse con un solo cargo anual. Mismos beneficios: Los usuarios mantendrán el acceso intacto a las recompensas, seguros y servicios asociados a su plástico.

Los usuarios mantendrán el acceso intacto a las recompensas, seguros y servicios asociados a su plástico. Experiencia simplificada: El costo mensualizado equivale al gasto hormiga común, como el de un café o una suscripción de streaming.

"Este cambio nace precisamente de la escucha activa y de nuestro compromiso por ofrecer soluciones que hagan más sencilla la administración de sus finanzas personales", señaló Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex.

Lista de Tarjetas de Crédito Banamex que cambian a pago mensual

La nueva periodicidad mensual aplicará para 13 de las tarjetas de crédito del banco (tanto para titulares como adicionales):

Clásica Banamex y Oro Banamex Platinum Banamex Bsmart, Bsmart Universidad y Bsmart First Costco Banamex y Affinity Card Banamex Descubre, Explora y Conquista Banamex La Comer Card, LineUp y Teletón Banamex

¿Qué pasa si ya pagaste tu anualidad este año?

Para los clientes que realizaron el pago de la Comisión por Administración antes del 30 de julio de 2026, el nuevo esquema mensual comenzará a aplicarse de forma automática hasta que se cumpla su próximo aniversario de cuenta. Durante el periodo intermedio, no se realizará ningún cargo adicional.

Excepciones: Las tarjetas Joy (que no cuenta con costo de anualidad), Home Depot y Beyond quedan excluidas de este nuevo formato y mantendrán sus condiciones actuales.

Todo lo que debes saber sobre el nuevo esquema de Banamex (Q&A)

Para resolver las dudas de los clientes, la institución detalló las pautas de este cambio en la estructura de sus productos de crédito:¿Por qué Banamex decidió cambiar la anualidad a cuotas mensuales?

Este cambio surge de la escucha constante con los clientes. El banco identificó que el pago único anual de la comisión por administración podía representar un desembolso importante. La evolución hacia un esquema de pagos mensuales, pequeños y predecibles, busca facilitar la administración de las finanzas personales sin modificar el costo total del producto.

¿Al ser pagos mensuales se aplicará alguna comisión o interés?

No. No existe ningún costo adicional para los clientes. El costo total anual de cada tarjeta de crédito se mantiene sin cambios; únicamente se modifica la periodicidad de cobro, pasando de un pago anual a pagos mensuales equivalentes al costo de un café o una suscripción de streaming.

¿Cómo aparecerá este cargo en el estado de cuenta?

Los clientes podrán identificar fácilmente el cobro mensual, ya que aparecerá bajo la misma leyenda actual: “Comisión por Administración de la Tarjeta Titular” o “Comisión por Administración de la Tarjeta Adicional”. El único cambio visual será el desglose en montos mensuales más bajos.

¿Cuándo se notificará a los clientes y cuándo entra en vigor?

La modificación comenzó a comunicarse oportunamente a los usuarios mediante su estado de cuenta del mes de junio de 2026, cumpliendo con la normatividad vigente y las notificaciones a las autoridades correspondientes. El esquema entrará en vigor formalmente el 30 de julio de 2026 o cuando se cumpla el aniversario de la tarjeta.

Si un cliente realizó el pago de la anualidad antes de dicha fecha y su aniversario se cumple de forma posterior, el cobro mensual se aplicará de manera automática hasta que llegue ese aniversario, sin cargos dobles ni adicionales.

¿Qué pasa si un cliente no está de acuerdo con esta política?

Al ser una modificación contractual, se comunica conforme a la regulación vigente. Los clientes que tengan dudas o inconformidades pueden acercarse a cualquiera de los canales de atención de Banamex para recibir información detallada o resolver su situación.

¿Tú eres usuario de Banamex, qué te parece esta medida? Escríbenos a sonia.soto@eleconomista.mx