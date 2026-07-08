Sheinbaum rechaza incertidumbre para inversión y defiende estrategia para precio del diésel

El gobierno de México aseguró que no existe incertidumbre para la inversión en el país y defendió la política económica de su gobierno, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera sus perspectivas de crecimiento económico para México y otras economías.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, afirmó que el ajuste realizado por el FMI no fue exclusivo para México, sino parte de una revisión generalizada derivada del impacto internacional provocado por el conflicto en el Golfo Pérsico y las presiones sobre el mercado energético.

"Los datos acabaron dándonos la razón", sostuvo Amador Zamora, al señalar que la Secretaría de Hacienda mantiene la expectativa de que la economía mexicana tendrá un desempeño superior al previsto por el FMI.

Indicó que los indicadores presentados por el gobierno, como el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, la recuperación de la inversión fija, el dinamismo del consumo y la fortaleza del mercado laboral, respaldan esa expectativa.

"El consumo está bien, las remuneraciones y el mercado laboral siguen desempeñándose de manera muy sólida. Pensamos que la economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia bastante peculiares", afirmó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista incertidumbre para quienes buscan invertir en el país.

"No hay ninguna. Mientras cumplan con las reglas y las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre", enfatizó.

Mantener gasolina Magna por debajo de 24 pesos

En otro tema, la mandataria defendió la estrategia implementada para contener el precio de los combustibles y aseguró que el costo de la gasolina Magna se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el inicio de su administración.

Explicó que cuando asumió la Presidencia el precio llegó a ubicarse hasta en 26 pesos por litro, por lo que el gobierno alcanzó un acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para evitar que superara los 24 pesos.

"La gasolina Magna está en 23.99 pesos, poco menos de 24 pesos. El año pasado fue de 24 pesos y este año se mantuvo en ese nivel aun cuando aumentó el precio internacional del petróleo", señaló.

Asimismo, reconoció que el diésel registró un incremento cercano a 50 centavos debido a la situación internacional, aunque aseguró que el gobierno trabaja para reducir su precio.

También, lamentó que persista la tensión en Medio Oriente y advirtió que los conflictos bélicos tienen efectos directos sobre los mercados energéticos.

"Es una pena, no solo por lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino por el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en México y en el mundo entero", afirmó.

Sheinbaum Pardo aseguró que, sin las medidas adoptadas por su administración, entre ellas estímulos fiscales mediante la reducción del IEPS y los acuerdos con distribuidores de combustibles, el precio de la gasolina habría alcanzado entre 30 y 32 pesos por litro.