La Secretaría de Economía fija 6 prioridades para la relación entre México y Estados Unidos

La Secretaría de Economía fijó seis prioridades para la relación entre México y Estados Unidos con el objetivo de consolidar las ventajas comerciales que cuenta la economía mexicana en el nuevo orden comercial global.

Estas prioridades se establecieron en el Informe sobre el estado que guarda el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que la dependencia entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Las seis prioridades son: protocolo de no aplicación de medidas unilaterales; resolución de aranceles en acero; preservación de la competitividad automotriz; marcos de seguridad económica; atención de temas bilaterales pendientes; y acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión.

“México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, exigiendo a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros, especialmente en los sectores de acero, aluminio y automotriz, buscando en su lugar fortalecer la competitividad regional”, dice el informe.

Además de los sectores mencionados, el gobierno mexicano se concentrará en promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica.

En particular, se busca incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir dependencias externas en insumos críticos y componentes asociados a cadenas de alto valor y asegurar una ventaja competitiva frente al resto del mundo.

Por otro lado, la relación de México con Canadá mantiene una “agenda positiva”. Las conversaciones entre ambos gobiernos continúan y se cuenta con un plan de acción conjunto, aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney durante su primera visita a México. Dicho plan contempla misiones comerciales, incremento del comercio bilateral y mayor flujo de inversión.

La próxima ronda de trabajo entre México y Estados Unidos está prevista para el 20 de julio de 2026, con el objetivo de avanzar en la atención de los temas de relevancia para ambas partes, definir los siguientes pasos del proceso y comunicar los resultados una vez concluida la ronda.

De acuerdo con el informe, los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro, el déficit comercial, reglas de origen y seguridad económica.

La Secretaría de Economía afirmó que se ha tenido un progreso significativo en estas conversaciones, pasando de 54 a 14 temas pendientes en los últimos meses. Desde la perspectiva de México, estos asuntos pueden atenderse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Por su parte, México presentó 13 puntos que documentan preocupaciones comerciales en el marco del T-MEC. Estos puntos incluyen los incrementos arancelarios de Estados Unidos a industrias estratégicas bajo la medida 232 y a productos no originarios del tratado bajo la Sección 122, restricciones en sectores específicos, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barreras comerciales a nivel estatal.

“México ha enfatizado que estas medidas representan obstáculos significativos para el comercio bilateral y requieren atención inmediata para mantener el equilibrio de la relación comercial entre ambos países”, agrega el documento.

El proceso de revisión del T-MEC se desarrolla en un contexto de profunda reconfiguración del comercio global en donde México, según la Secretaría de Economía, ha logrado posicionarse como un “actor estratégico privilegiado”. Por ello, “la revisión del tratado representa una oportunidad histórica para consolidar y ampliar estas ventajas competitivas”.

“El diálogo institucional con los Estados Unidos demuestra el compromiso por preservar y perfeccionar el marco jurídico que sustenta una de las regiones económicas más dinámicas del mundo. Los próximos pasos del proceso serán determinantes para asegurar que México mantenga su posición estratégica en la nueva geografía comercial global, al tiempo que se consolida la visión compartida de una América del Norte más competitiva, integrada y próspera”, concluye el informe.