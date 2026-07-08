ONU busca más fondos por sismos en Venezuela, que exige liberar activos congelados

La ONU hizo un llamado urgente este miércoles para recaudar 296 millones de dólares de ayuda tras los terremotos de Venezuela, que a su vez pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Existen enormes necesidades tras uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio y que ha causado más de 3,600 muertos y dejado a miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra actualmente en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

En una reunión virtual este miércoles de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros, Fletcher hizo un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los terremotos.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1.3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher. "Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria. Justo antes del doble sismo, este plan sólo había obtenido 115 millones de dólares, pero tras un flujo de contribuciones. Ahora ha recibido 300 millones.

Fletcher añadió que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño. Durante la reunión virtual de la ONU, el canciller venezolano Yván Gil reclamó la liberación de los fondos de su país congelados en el extranjero.

"Queremos hacer una llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación", dijo Gil. "Tenemos en distintas partes del mundo cuentas que pertenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales", esgrimió.