Alemania detecta caso de peste porcina en un jabalí en corredor de protección que limita con Polonia

⁠Autoridades alemanas informaron estemiércoles que se ⁠confirmó un caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí en ⁠el este del país.

El ⁠caso fue detectado en el estado de Brandeburgo dentro del corredor de protección contra la PPA que limita con Polonia, en el distrito de Uckermark. Es el primero que se detecta en jabalíes de la zona en más de un año, indicó el ministerio de Agricultura del estado en un comunicado.

Actualmente se está investigando otro caso sospechoso, según las autoridades, que añadieron que suponen que el virus fue introducido por jabalíes migratorios procedentes de zonas infectadas de Polonia.

El distrito de Uckermark ha ⁠reforzado de inmediato todas ⁠las medidas de control ⁠necesarias, según las autoridades.

La peste porcina africana ⁠no es perjudicial para los seres humanos, pero se propaga rápidamente entre los cerdos y los jabalíes.

El último caso confirmado oficialmente en el estado de Brandeburgo se registró en el distrito de Uckermark ⁠en mayo del año pasado.