IMSS destaca la creación de 61,023 nuevos empleos formales en junio

Un total de 61,023 nuevos puestos de trabajo formales se generaron durante el mes de junio, lo que contribuyó a que en la comparación anual respecto al mismo mes del año anterior el incremento fuera de 454,038 plazas, situando el registro global del Instituto Mexicano del Seguro Social en 22 millones 779,704 trabajadores asegurados al 30 de junio de 2026.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó los resultados del empleo “se estima que junio el tema del Mundial 2026 también incrementó mucho la actividad económica".

Las actividades económicas que presentaron la incorporación de puestos de trabajo fueron transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnológicos, turismo, construcción y servicios públicos de salud y educación.

El salario base de cotización se ubicó en 669.1 pesos diarios, lo que representa una tasa de variación de 6.4%. Por género, la afiliación de mujeres sumó 9 millones 195,693 puestos, equivalente al 40.4% del total de asegurados.

Asimismo, el esquema de incorporación para trabajadores de plataformas digitales registró a 237,000 personas con acceso a la seguridad social.

Destacó que a nivel internacional, los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicaron a México en la segunda posición con menor tasa de desempleo entre las economías miembro, por debajo de Japón.

Aunque la OCDE hizo énfasis sobre el nivel de informalidad que tiene nuestro país y supera los 33 millones de personas.

La productividad laboral en el país mostró una variación de 1.96%, en comparación con el promedio de 0.62% del resto de las naciones que integran el organismo.