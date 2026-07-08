Mueren ocho militares iraníes en los últimos ataques de Estados Unidos

Ocho miembros de las fuerzas armadas iraníes murieron en los últimos ataques estadounidenses contra Irán, anunció este miércoles la televisión estatal.

"A raíz de la agresión criminal perpetrada esta mañana por el ejército terrorista estadounidense contra zonas del sur de Irán, ocho valientes miembros de las fuerzas aéreas y navales del Ejército de la República Islámica de Irán" murieron, indicó la televisión, citando un comunicado del ejército.

Poco antes de esta declaración en Irán, un responsable militar estadounidense informó que la nueva oleada de ataques de Irán contra instalaciones estadounidenses no causaron víctimas ni daños importantes.

"Todos los misiles y drones disparados por Irán fueron interceptados o no lograron causar daños de consideración", declaró el responsable a la AFP bajo condición de anonimato.

Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán esta noche, advirtió este miércoles el presidente Donald Trump, al dar por terminada la tregua, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.