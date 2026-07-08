Rusia prohíbe exportar diésel para garantizar suministro nacional tras ataques de drones ucranianos

Rusia ⁠impuso este miércoles una prohibición a las exportaciones de diésel ⁠como parte de un conjunto de medidas destinadas a apoyar el mercado nacional de combustibles, después de que los ataques sistemáticos con ⁠drones ucranianos contra refinerías de petróleo ⁠provocaran escasez y subidas de precios en algunas regiones.

Los conductores de muchas regiones se enfrentan a colas de varias horas para repostar, ya que la intensificación de los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas está reduciendo el suministro de gasóleo y gasolina.

El viceprimer ministro Alexander Novak declaró en una reunión gubernamental televisada que la situación del combustible es compleja y que "está claro que la situación actual en las gasolineras está causando preocupación entre la población".

"Hoy se ha introducido una prohibición de las exportaciones de gasóleo, lo que permitirá aumentar el suministro al mercado nacional", afirmó, al tiempo que indicó que Rusia comenzará a importar combustible en julio.

El Gobierno indicó que la prohibición, que afecta también a los productores de combustible, estará vigente hasta el 31 de julio.

Los márgenes de referencia del gasóleo europeo subieron a un récord de 60,17 dólares por barril tras la prohibición rusa.

⁠En junio, Turquía y Brasil siguieron ⁠siendo los principales compradores, absorbiendo ⁠entre ambos al menos la mitad de los cargamentos disponibles, según datos de ⁠transporte marítimo.

Las exportaciones rusas de diésel y gasóleo de transporte por vía marítima ya se habían desplomado en junio, cayendo un 39% respecto al mes anterior, a unas 1,8 millones de toneladas, y registrando un descenso del 46% respecto a las 3.35 millones de toneladas del mismo mes del año anterior.

Además de los principales compradores, Marruecos, Egipto y Senegal ⁠también se perfilaron como importantes importadores de cargamentos de gasóleo ruso en junio, según los datos de transporte marítimo.