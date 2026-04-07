Declaración anual 2026: los mejores días y horarios para cumplir con esta obligación

Las personas físicas deben presentar su declaración anual de impuestos correspondiente a 2025 durante abril. ¿Cuáles días y horarios son los mejores para cumplir con esta obligación? Aquí te lo contamos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó un calendario informativo de los 30 días de abril en los cuales identificó las fechas y los horarios donde existe mayor disponibilidad del sistema para presentar la declaración anual.

Para optimizar la presentación de las y los contribuyentes, está disponible un calendario informativo que permite identificar los días en los que habitualmente se registran menos ingresos al sistema. Esta medida servirá de apoyo para planificar de mejor manera el día en que puedan presentar la declaración anual”, señaló el fisco.

¿Cómo funciona el calendario de la declaración anual?

La señalítica va de verde a rojo, donde verde es disponibilidad amplia y rojo, mayor saturación. Este esquema se realizó con base a la experiencia que se tiene de años atrás.

Para lo que resta del mes (a partir del 7), el SAT detectó que el 12, 16, 17, 18, 19 y 26 de abril existe amplia disponibilidad, con el semáforo en verde.

En amarillo están los días 8, 9, 10 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril. En estas fechas también hay amplia disponibilidad, pero un poco más de flujo de contribuyentes.

El tema se empieza a poner un poco complicado con el color naranja. Se trata de los días 7, 27 y 28 de abril. De plano cuando el sistema estará más saturado, en rojo, será en los días 29 y 30, es decir, en las últimas 48 horas para cumplir con la declaración anual.

Si lo vemos por horarios, cada día son distintos; sin embargo, en general, de 12:00 am a 7:00 am presenta mayor disponibilidad. Fuera de ese horario varia, con horas pico entre 12:00 pm y 2:00 pm.

Aquí puedes consultar el calendario con detalle.

¿Dónde presentar la declaración anual?

Se debe llevar a cabo del 1 al 30 de abril, las 24 horas del día, en la página oficial del SAT (sat.gob.mx).

Gabriela Gutiérrez, titular de la delegación Guanajuato de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), exhortó a cumplir en tiempo y forma con este deber para evitar consecuencias y riesgos fiscales que pueden ser muy onerosas para tu bolsillo.

Las afectaciones por no cumplir con esta obligación son desde una opinión de cumplimiento negativa, pago de recargos y actualizaciones, multas económicas de entre 2,050 y 41,590 pesos y hasta la cancelación temporal o definitiva del Certificado de Sello Digital (CSD), sin el cual no se puede facturar más.

"Hay que tener cuidado de estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales, porque si tenemos más de una (no presentada), dos o tres, por ejemplo, imaginen la cantidad que se nos va a generar solamente por el tema de pago de multas", señaló.

fernando.franco@eleconomista.mx