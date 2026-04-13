Declaración anual 2026: requisitos para pagar tus impuestos en seis parcialidades

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite que los contribuyentes puedan cubrir los impuestos resultado de su declaración anual 2026 hasta en seis parcialidades mensuales y sucesivas, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir para ello?

Para acceder a este beneficio, no es necesario garantizar el interés fiscal, pero se deben cumplir estrictamente ciertos requisitos y plazos, de acuerdo con Javier Cornelio Román, subdirector de Orientación y Asesoría Chat en Línea en la Dirección de Orientación y Asesoría al Contribuyente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

¿Cuáles son requisitos para el pago en seis parcialidades?

De acuerdo con el webinar Declaración Anual 2026: tips prácticos para usar el aplicativo, organizado por la Prodecon, es obligatorio cumplir con éstas condiciones fundamentales antes del vencimiento del plazo legal:

Presentación de la declaración: La declaración anual del ejercicio 2025 debe presentarse a más tardar el 30 de abril de 2026. Pago de la primera parcialidad: El primer pago debe realizarse obligatoriamente a más tardar el 30 de abril. Si la declaración se presenta el 30 de abril, pero el pago no se efectúa ese mismo día, se pierde el derecho a la facilidad y el impuesto deberá pagarse en una sola exhibición. Liquidación total: La última parcialidad elegida debe estar pagada a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta el contribuyente?

El organismo señala que los contribuyentes deben considerar que la opción de las parcialidades aplica exclusivamente para la declaración anual del ejercicio 2025; no es procedente para declaraciones de ejercicios anteriores.

Además, si, por alguna razón, el contribuyente se retrasa en el pago de la segunda parcialidad en adelante, puede solicitar una nueva línea de captura para regularizarse, pero no aplica para la primera parcialidad, la cual debe quedar liquidada en el plazo establecido (30 de abril).

También es importante considerar que, si se detectan errores en pagos provisionales y se corrigen mediante declaraciones complementarias muy cerca de la fecha límite, como el 29 o 30 de abril, el aplicativo de la declaración anual, podrían tardar hasta 72 horas en actualizarse. Esto puede ocasionar que la declaración anual se presente fuera de plazo, inhabilitando automáticamente la opción de pago en parcialidades.

Es fundamental verificar la información precargada con anticipación para asegurar que, en caso de requerir correcciones, estas se reflejen a tiempo y permitan ejercer la opción de parcialidades correctamente, recomienda.

Requisitos y consideraciones para el pago en seis parcialidades en la declaración anual 2026 (SAT) ¿Qué permite el SAT?



Pagar el impuesto anual 2026 en hasta seis parcialidades mensuales y sucesivas. Presentación de declaración



A más tardar el 30 de abril de 2026. Primer pago



Debe realizarse antes o el mismo 30 de abril de 2026. Última parcialidad



Debe quedar pagada a más tardar el 30 de septiembre de 2026. ¿A qué ejercicios aplica?



Solo para la declaración anual del ejercicio 2025 (no aplica anteriores). Pago fuera de plazo



Si la declaración o el pago inicial se realiza fuera de fecha, el impuesto debe cubrirse completamente en ese momento. Retraso en parcialidades



De la segunda en adelante se puede solicitar nueva línea de captura; en la primera no es posible regularizarse después del plazo. Actualización de datos Si haces declaraciones complementarias cerca de la fecha límite (29–30 abril), el sistema puede tardar hasta 72 horas en reflejarlas. Esto puede hacerte perder el derecho a parcialidades si la declaración final sale fuera de plazo. Verificación anticipada



Revisa tu información precargada antes del cierre de abril para poder corregir errores con tiempo. Consejos prácticos adicionales Validar regímenes fiscales preseleccionados; no modificar rubros bloqueados; utilizar el Visor de Nómina; capturar manualmente rubros no precargados; aprovechar pérdidas fiscales; deducciones solo con CFDI correcto; utilizar e.firma si el saldo a favor supera los $10,000 y hasta $150,000; verificar la cuenta CLABE registrada. Fuente: Prodecon

Consejos prácticos para utilizar el aplicativo

Entre los principales consejos de Prodecon para utilizar el aplicativo de la declaración anual 2026, están:

1. Verificación del perfil y regímenes.

Validar regímenes preseleccionados: Al ingresar, el sistema selecciona automáticamente ciertos regímenes según tu situación fiscal; debes confirmar que coincidan con tu Constancia de Situación Fiscal .

Al ingresar, el sistema selecciona automáticamente ciertos regímenes según tu situación fiscal; debes confirmar que coincidan con tu . No intentar quitar "candados": Algunos rubros como "Sueldos y Salarios" o "Intereses" ya vienen bloqueados para evitar errores en el cálculo, ya que la información proviene directamente de facturas de nómina o instituciones financieras.

Algunos rubros como "Sueldos y Salarios" o "Intereses" ya vienen bloqueados para evitar errores en el cálculo, ya que la información proviene directamente de facturas de nómina o instituciones financieras. Casos especiales de convivencia: Si tributas en "Plataformas Tecnológicas" y "Actividad Empresarial", debes declarar todo bajo el régimen de Actividad Empresarial, ya que el aplicativo no permite seleccionar ambos simultáneamente.

2. Gestión de la información precargada:

Uso del "Visor de Nómina": Prodecon recomienda enfáticamente revisar este visor antes de declarar para detectar errores del patrón o facturas de empleadores no reconocidos.

Prodecon recomienda enfáticamente revisar este visor antes de declarar para detectar errores del patrón o facturas de empleadores no reconocidos. Aceptar o rechazar registros: En el aplicativo, debes dar clic en el ícono del "ojo" para revisar el detalle de tus ingresos y marcar si aceptas o no la información precargada.

En el aplicativo, debes dar clic en el ícono del para revisar el detalle de tus ingresos y marcar si aceptas o no la información precargada. Esperar la actualización (72 horas): Si realizaste declaraciones complementarias o cambios en tus pagos provisionales recientemente, el aplicativo puede tardar hasta 72 horas en reflejar esos cambios. No intentes declarar antes de ese plazo si la información no es correcta.

3. Navegación y captura manual

Flujo secuencial: El aplicativo ahora requiere que completes totalmente la pestaña de

El aplicativo ahora requiere que completes totalmente la pestaña de Ingresos antes de permitirte pasar a Deducciones Personales , y esta última debe finalizarse para llegar a la Determinación .

antes de permitirte pasar a , y esta última debe finalizarse para llegar a la . Agregar lo que falta: Hay datos que no vienen precargados y deben capturarse manualmente, como:

Hay datos que y deben capturarse manualmente, como: Dividendos extranjeros y enajenación de acciones.

Recursos de la Afore para jubilados.

Datos informativos sobre préstamos, donativos o premios si exceden los 600,000 pesos.

Aprovechar las pérdidas:

Es fundamental verificar si tienes pérdidas de ejercicios anteriores (en intereses o actividad empresarial) para aplicarlas y disminuir tu base gravable, aunque a veces debas editarlas o actualizarlas manualmente con el ícono del "lápiz".

4. Deducciones y devoluciones

Uso del CFDI: Las deducciones personales solo serán válidas si el campo "Uso de CFDI" en la factura coincide exactamente con el tipo de gasto (ejemplo "Honorarios médicos" para gastos médicos).

Las deducciones personales solo serán válidas si el campo "Uso de CFDI" en la factura coincide exactamente con el tipo de gasto (ejemplo "Honorarios médicos" para gastos médicos). Monto total por deducir: Debes observar este campo en el aplicativo para saber si aún tienes margen para agregar facturas manuales antes de llegar al límite legal (lo que sea menor entre 5 UMAS o el 15% de tus ingresos).

Debes observar este campo en el aplicativo para saber si aún tienes margen para agregar facturas manuales antes de llegar al límite legal (lo que sea menor entre 5 UMAS o el 15% de tus ingresos). Requisito de la e.firma: Si tu saldo a favor es mayor a

Si tu saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y hasta 150,000 pesos es obligatorio utilizar la firma electrónica para que proceda la devolución automática.

Finalmente, Prodecon aconseja verificar que la cuenta CLABE precargada esté vigente y no tenga restricciones de depósito para evitar que la devolución sea rechazada por el banco.

Escribe tus dudas en sonia.soto@eleconomista.mx