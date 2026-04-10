Declaración anual 2026: ¿cuánto tarda el fisco en hacer la devolución de impuestos?

Es abril y millones de personas físicas presentan su declaración anual de impuestos correspondiente a 2025 con la esperanza de obtener un saldo a favor para pagar algunas deudas, completar el gasto del mes, salir de viaje o darse un gustitito.

Si eres uno de los más de tres millones de contribuyentes que ya cumplieron con esta obligación y obtuvieron este benefico, ¿cuánto tarda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en devolver ese dinero?

El Código Fiscal de la Federación (CFF) otorga un plazo de hasta 40 días naturales. Sin embargo, el fisco asegura que las devoluciones se están entregando a menor tiempo.

Hasta este 9 de abril se registraron 3.7 millones de declaraciones, de los cuales más de 600,000 recibieron su devolución. El monto conjunto es de 2.18 millones de pesos, equivalente a más de 90 premios mayores de la lotería.

“Se resolvieron en un promedio de tres días, mucho menor que el plazo establecido por el CFF”, sostuvo la autoridad.

Hace unos días, Gari Flores Hernández, administrador central de Recaudación del brazo fiscalizador de Hacienda, sostuvo que en el caso de las devoluciones automáticas se harían en 4.5 días, en promedio.

Si quieres conocer el estatus de tu devolución, aquí te decimos, paso a paso, cómo lo puedes consultar.

¿Es dificil tener un saldo a favor?

Uno de los mitos más comunes es que casi nadie tiene saldo a favor y que, en caso de registrarlo, la mejor estrategia es no pedir devolución.

Al respecto, Leonardo Castillo, consultor en estrategias de inversión de Fintual, señala que la realidad es muy distinta: “de acuerdo con las cifras de la autoridad, más de 7 millones de mexicanos recibieron devoluciones en 2025, un incremento de 6% versus el año anterior. Si bien el proceso puede tomar un poco de tiempo, todos los contribuyentes lo pueden realizar”.

Entre los rubros con mayor beneficio está el ahorro para el retiro. Si alguien que está bajo el régimen de sueldos y salarios o persona física con actividades profesionales y empresariales cuenta con un Plan Personal de Retiro (PPR) y aportó durante el año fiscal, puede deducir hasta 10% de sus ingresos anuales adicionales a 15% de las deducciones personales, con un tope de 206,367 pesos para 2025, señala.

El especialista recomienda tener claridad sobre retirar o no el saldo a favor. “Para algunas personas hace sentido dejarlo y utilizarlo para pagos provisionales, para otros es mejor solicitar la devolución, en ambos casos existe un beneficio hacia el siguiente año fiscal.”

fernando.franco@eleconomista.mx