Declaración anual 2026: guía para consultar el estatus de tu devolución de impuestos en minutos

El 1 de abril arrancó la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2025 para personas físicas. Si ya cumpliste con esta obligación y obtuviste un saldo a favor, aquí te explicamos cómo puedes consultar el estatus de la devolución de impuestos en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que, al 4 de abril, se presentaron 1.93 millones de declaraciones por parte de los contribuyentes. Se tiene previsto que en 2026 se registren más de 11 millones 424,000, lo que significa un incremento de 3% respecto al año anterior.

¿Cómo puedo ver el estatus de mi devolución de impuestos?

Éstos son los pasos a seguir para ver cuál el estado del saldo a favor que obtuviste en la declaración anual?

Entra a la página del SAT (sat.gob.mx).

Da clic en “continuar en el sitio”.

Ingresa a “más trámites y servicios”.

Dirígete a “constancias, devoluciones y notificaciones”.

Entra a “devoluciones y compensaciones”.

Selecciona “estado de tu devolución”.

Ingresa a tu Buzón Tributario con tu firma electrónico o tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tu contraseña.

En “consulta de trámites” da clic en “devolución automática de ISR”, en este caso del ejercicio fiscal 2025.

Da clic en “mostrar solicitudes” y obtén la información de tu solicitud automática.

Aquí podrás ver si está en proceso de validación; es decir, en revisión, si fue rechazada o está en proceso de pago.

¿Cuánto tarda el SAT en hacer la devolución?

Debe efectuarse dentro de los 40 días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud, por ley. Sin embargo, la autoridad fiscal se comprometió a que, en el caso de las devoluciones automáticas, se harán en 4.5 días, en promedio.

“Yo me atrevo a decir que el promedio será de 4.5 días para las declaraciones cuya información precargada en el SAT ya no sufrió algún cambio”, señaló el administrador central de recaudación del SAT, Gari Flores Hernández, recientemente.

El fisco estableció que los contribuyentes a los que se les determine un saldo a favor igual o mayor a 10,001 pesos, deberán solicitar la devolución con e.firma. Cuando la devolución sea menor a dicho monto, únicamente se requerirá la contraseña.

Si aún no presentas tu declaración anual de 2025, lo puedes hacer a través del portal del SAT, que está disponible las 24 horas del día, durante todo el mes, en esta liga.

fernando.franco@eleconomista.mx