Israel lanza ataques cerca de Beirut, enviado dice que desarmar a Hezbolá podría poner fin a la guerra

El Ejército de Israel bombardeó el martes los suburbios del sur de la capital libanesa con ataques aéreos y sus tropas avanzaron más profundamente hacia el sur del país, mientras un enviado israelí dijo que la clave para poner fin a la guerra es desarmar al grupo militante Hezbolá.

El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada, cuando Hezbolá, respaldado por Irán, abrió fuego contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní.

Desde entonces, Israel ha lanzado ataques aéreos en el sur y el este del Líbano y en los suburbios de Beirut, que han causado la muerte de casi 570 personas, según un informe de la unidad de gestión de riesgos de desastres del Gobierno libanés publicado el martes.

Los ataques contra los suburbios del sur de Beirut el martes por la tarde provocaron densas columnas de humo sobre la ciudad. Dos horas antes de que comenzaran, un portavoz militar israelí ordenó a los residentes que abandonaran inmediatamente la zona, especificando tres nuevos distritos que debían ser evacuados.

Un miembro del consejo municipal de la zona dijo a Reuters que las familias estaban huyendo, sumándose a las más de 759,000 que, según las autoridades libanesas, han sido desplazadas por la guerra.

La ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Haneen Sayed, dijo el martes que el Estado se estaba preparando para cifras de desplazados superiores a las de 2024, cuando la última guerra entre Israel y Hezbolá obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

"Por lo tanto, esperamos que las necesidades, el número de desplazados, sean mayores que en 2024. Ahora bien, en cuanto a los recursos, este año hay muchos menos, dada la situación mundial y la guerra regional que se está produciendo", dijo.

Desarmar a Hezbolá

Sayed habló con Reuters en el aeropuerto de Beirut, donde la Unión Europea estaba entregando 45 toneladas de suministros de emergencia, incluidos kits médicos y mantas.

"Nuestros socios y amigos tradicionales del Golfo también se encuentran, por supuesto, bajo presión. Por eso hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que nos acompañe en este momento y nos ayude a estabilizar la situación en lo que respecta a las necesidades humanitarias", dijo Sayed.

Las tropas israelíes avanzaron el martes en otras localidades del sureste del Líbano, incluso con columnas blindadas, informaron fuentes de seguridad libanesas a Reuters.

El presidente libanés, Joseph Aoun, había manifestado el lunes su disposición a entablar negociaciones directas con Israel para poner fin a la guerra. Sin embargo, el embajador de Israel en Francia, Joshua Zarka, dijo el martes que las palabras no bastaban.

"En este momento, no tengo conocimiento de ninguna decisión de entablar negociaciones para poner fin a esta guerra", dijo Zarka. "Lo que le pondría fin es el desarme de Hezbolá, y esa es una decisión que debe tomar el Gobierno libanés".

Zarka dijo que el Gobierno libanés estaba "haciendo muy buenas declaraciones, pero a estos comentarios deben añadirles acciones". El año pasado, el Gobierno libanés se comprometió a establecer un monopolio estatal sobre las armas y confiscó parte del arsenal de Hezbolá en el sur del país, sin que el grupo pusiera objeciones.

Sin embargo, Hezbolá se ha negado a desarmarse por completo, y las autoridades libanesas temían que confiscar sus armas por la fuerza pudiera desencadenar un conflicto civil.