EU cifra en 5,600 millones de dólares el costo de los 2 primeros días de la guerra en Irán

El Gobierno de Donald Trump afirmó ⁠haber utilizado 5,600 millones de dólares en municiones durante los dos primeros días de ataques contra ⁠Irán, según un informe ⁠presentado ante los comités del Congreso, informó este martes una fuente familiarizada con la información.

Los miembros del Congreso, que pronto podrían tener que aprobar fondos adicionales para la guerra, han expresado su preocupación por que el conflicto agote las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya tiene dificultades para satisfacer la demanda.

Trump se reunió el viernes con ejecutivos de siete contratistas de defensa, mientras el Pentágono trabajaba para reponer los suministros.

El Gobierno no ha proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto que inició el 28 de febrero junto con Israel.

Los miembros demócratas del Congreso han reclamado más información, incluyendo testimonios públicos ⁠de funcionarios sobre cuestiones como la ⁠forma en que ⁠el conflicto podría afectar a la preparación del ejército para ⁠defender el país.

En un discurso pronunciado el martes, el senador demócrata Chuck Schumer pidió al Gobierno federal que comparezca ante el Congreso.

"Cuando se trata de enviar a nuestros militares a situaciones de peligro, el pueblo estadounidense necesita entender por qué. Pero en este ⁠momento, ni siquiera tienen un "por ​qué". Eso tiene que cambiar", dijo Schumer.

Hasta 150 soldados de EU, heridos en la guerra de Irán

Unos 150 soldados estadounidenses ⁠han resultado heridos ⁠hasta ahora en la guerra con Irán, informaron este martes a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

La cifra no se había dado a conocer antes y es muy superior a la revelada públicamente por el Pentágono, que era de ocho soldados estadounidenses gravemente ⁠heridos.

El Pentágono ⁠confirmó ⁠el reporte de Reuters, ⁠señalando que unos 140 soldados han sido heridos en los 10 días de conflicto.