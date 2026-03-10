Clara Brugada reconoce a las mujeres futbolistas que abrieron camino

En 1971, en el Estadio Azteca, una generación de futbolistas rompió barreras y desafió estereotipos al disputar el Torneo Internacional de Selecciones Femeniles, considerado el primer gran mundial de futbol femenil. Ante estadios llenos y una afición entregada, aquellas jugadoras alcanzaron el subcampeonato del torneo y demostraron talento, valentía y una pasión que abrió camino para las generaciones que vendrían después.

Durante décadas, sin embargo, su hazaña quedó al margen de la historia oficial. Hoy, desde el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconocemos a esas pioneras que cambiaron el destino del futbol femenil y que nunca debieron permanecer en el olvido. En un año emblemático para la ciudad, rumbo al Mundial de Futbol 2026, reivindicamos su legado como lo que siempre han sido: campeonas de la historia y del futuro del deporte para las mujeres.

En ese mismo espíritu, la Campaña del 8M 2026 del Gobierno de la Ciudad de México, reconoce los avances en los derechos de mujeres y niñas, sin perder de vista los retos que aún persisten. La ciudad se presenta como un espacio donde la unión de las mujeres en distintos ámbitos ha permitido transformar narrativas y construir futuros más igualitarios.

En 2025 se consolidó una agenda que coloca a las mujeres en el centro de las decisiones públicas: se fortaleció el Sistema Público de Cuidados para que cuidar no signifique renunciar a los sueños; se ampliaron los apoyos económicos para jefas de familia; se reforzó la estrategia contra la violencia de género con más prevención, atención jurídica y acompañamiento integral; se iluminaron calles para generar caminos más seguros y se recuperaron espacios públicos en colonias históricamente olvidadas.

También se impulsó la autonomía económica mediante capacitación, financiamiento y vinculación para mujeres emprendedoras; se promovió el deporte femenil y se reconoció a las pioneras que abrieron camino en el futbol; se respaldó la cultura hecha por mujeres y se garantizó su presencia en festivales, ferias y espacios públicos.

El 8M es memoria y reconocimiento. Honramos a las que abrieron camino, acompañamos a quienes hoy sostienen esta transformación y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una ciudad donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y con plenos derechos.