Modalidad 33 del IMSS: ¿cómo funciona el seguro de gastos médicos del gobierno?

Cuidar la salud también es una forma de cuidar las finanzas personales. Cuando una persona se preocupa por sus revisiones médicas, también puede elegir alternativas de cobertura ante cualquier emergencia. Una de ellas es el Seguro de Salud para la Familia, o Modalidad 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este esquema permite que cualquier persona que no está dado de alta en el Instituto pueda tener servicios de salud, mediante un pago según su edad. Te explicamos en qué consiste y si te conviene.

¿Qué es la modalidad 33 del IMSS?

Rolando Talamantes, asesor experto en seguridad social, lo explica como un servicio de gastos médicos mayores y menores, ya que incluye consultas médicas, medicamentos, laboratorio, asistencia quirúrgica, hospitalaria y de maternidad.

La atención corre a cargo del mismo IMSS y, a diferencia de un seguro privado, este esquema no contempla deducibles ni coaseguros para los servicios cubiertos.

Es una alternativa para quienes no cuentan con seguridad social en otra institución pública, ya sea porque no cuentan con empleo formal o incluso para mexicanos que viven en el extranjero, y quieren recibir atención durante sus visitas en el país.

¿Cuánto cuesta el seguro?

Para acceder a ella, se necesita inscribir al régimen voluntario del Instituto bajo la Modalidad 33 (Seguro de Salud para la Familia, con homoclave IMSS-02-014), y pagar la cuota anual según la edad de la persona interesada:

Fuente: IMSS Grupo de edad Cuotas 0-19 $9,300 20-29 $11,550 30-39 $12,350 40-49 $14,350 50-59 $14,850 60-69 $20,600 70-79 $21,500 80 y más $22,150

La cuota se cobra por cada miembro del núcleo familiar que se incorpore al seguro. Por ejemplo, un padre de familia que tiene 32 años, quiere contratarlo con su esposa de 29 años, asegurar a su hijo de 4 años, tendría que pagar lo siguiente:

Padre - 12,350 pesos

Madre - 11,550 pesos

Hijo - 9,300 pesos

Total: 33,200 pesos en 2026. Puede sonar a una cifra elevada, pero si se divide entre los 12 meses, el pago mensual sería poco más de 2,760 pesos.

Las cuotas se actualizan año con año, por lo que es importante considerarlo a la hora de las renovaciones. Además, cuando un miembro de la familia entre a grupo etario, deberá ajustarse la cifra de pago.

Las cuotas son pagadas en una sola exhibición y no habrá devoluciones, por lo que es necesario asegurarse que los datos sean correctos. Las inscripciones pueden realizarse en cualquier momento del año, y la cobertura inicia el primer día del mes inmediato siguiente a la contratación.

¿Quiénes pueden participar en este seguro?

El IMSS especifica que los sujetos amparados por este seguro son el asegurado y su núcleo familiar:

Cónyuge o concubina(o),

Hijas(os), padre y madre del solicitante del seguro, y

Abuelos, nietos, hermanos, primos, hijos de los hermanos, hermanos de los padres.

El esquema permite solicitarlo de manera individual. Sin embargo, Rolando Talamantes advierte que, por procedimiento, el IMSS podría pedir el registro de otros beneficiarios y pagar su cuota correspondiente, aunque esto no haya sido contemplado por el solicitante.

¿A quién le conviene este esquema?

De acuerdo con el especialista, la Modalidad 33 suele recomendarse principalmente a personas que:

Dejaron recientemente un empleo formal y no quieren perder su cobertura médica.

y no quieren perder su cobertura médica. Necesitan mantener tratamientos médicos activos.

Buscan acceso a servicios de salud a un costo menor que un seguro privado.

a un costo menor que un seguro privado. No tienen seguridad social a través de un familiar.

“Nosotros la recomendamos para cuando alguien deja de trabajar cotizando al Seguro Social y tiene alguna enfermedad o padecimiento que necesite seguir llevando algún tratamiento”, explicó.

No obstante, tiene sus grandes limitantes: este esquema solo da servicio médico. Si una persona quiere sumar beneficios para una pensión, esta no le suma semanas cotizadas. Además, es incompatible para personas que tienen enfermedades preexistentes, como padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente.

Pese a sus limitaciones, el Seguro de Salud para la Familia mantiene un atractivo importante: el costo. Mientras una póliza privada para una persona mayor de 60 años puede superar los 100,000 pesos anuales, mientras que la Modalidad 33 cuesta una fracción de ese monto, señaló el experto.

Por ello, para personas relativamente sanas que buscan una red de protección médica básica y de bajo costo, la Modalidad 33 puede representar una alternativa viable, siempre que conozcan sus restricciones antes de contratarla.

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