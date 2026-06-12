¿Te rechazaron la jubilación? Qué es la negativa de pensión IMSS y cómo recuperar tu dinero

Llegar a los 60 años es, para miles de mexicanos, el banderazo de salida para iniciar los trámites de jubilación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, uno de los obstáculos más comunes y temidos en este proceso es recibir un dictamen adverso, formalmente conocido como negativa de pensión.

A continuación, te explicamos a fondo qué significa este documento, cuáles son tus opciones legales para recuperar tus ahorros y cómo revertir la situación si deseas asegurar un pago mensual de por vida.

¿Qué es la negativa de pensión del IMSS?

La negativa de pensión es un documento oficial emitido por el IMSS que certifica que un trabajador derechohabiente ha iniciado su trámite de retiro, pero no cumple con los requisitos mínimos de ley (como la edad o el número de semanas cotizadas) para acceder a una pensión mensual vitalicia.

Sin embargo, este dictamen no es el fin del camino financiero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) establece que, si bien no se obtiene el derecho a la renta mensual, este documento es la "llave" que permite al trabajador retirar en una sola exhibición el 100% de los recursos acumulados en su cuenta de afore e infonavit, bajo ciertas condiciones.

“La negativa de pensión indica que el trabajador no alcanzó los requisitos para obtener la pensión del IMSS; sin embargo, en la mayoría de los casos, esto abre la puerta para retirar los fondos acumulados en su cuenta individual”, explica Héctor Magaña, profesor y especialista en pensiones del Tecnológico de Monterrey.

Requisitos para pensionarse en México en 2026

Para entender por qué el IMSS emite una negativa, primero hay que revisar las reglas del juego. Actualmente, las exigencias varían según el régimen pensionario al que pertenezcas, determinado por la fecha en la que te diste de alta por primera vez en el instituto: Ley del Seguro Social de 1973 (Régimen anterior)

Ley del Seguro Social de 1973 (Régimen anterior)

Pertenecen: Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Semanas requeridas: Un mínimo de 500 semanas de cotización.

Ley del Seguro Social de 1997 (Cuentas individuales)

Pertenecen: Quienes se inscribieron a partir del 1 de julio de 1997.

Quienes se inscribieron a partir del 1 de julio de 1997. Semanas requeridas: Para este año 2026, se necesitan 875 semanas cotizadas. Cabe recordar que este requisito incrementa gradualmente año con año hasta topar en 1,000 semanas para el 2031.

Incremento anual en el requisito de semanas cotizadas, Consar Año Semanas cotizadas 2026 875 2027 900

2028 925 2029 950 2030 975 2031 1000

El factor edad y otras razones de rechazo

En ambos regímenes es obligatorio contar con un mínimo de 60 años cumplidos para tramitar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, o 65 años para la de Vejez.

“A veces las personas pasan por alto este detalle básico. Si un derechohabiente de la Ley 73 tiene 500 semanas y sus papeles en regla, pero acude a la ventanilla con 59 años, el sistema no recibirá sus documentos. La negativa real ocurre cuando, teniendo la edad, fallan otros factores”, señala Rolando Talamantes, asesor experto en seguridad social.

Además de las semanas faltantes, Talamantes destaca otros dos motivos críticos por los que el IMSS niega la pensión:

Pérdida de la conservación de derechos: Es el periodo de gracia en el que mantienes vigente tu derecho a pensionarte tras ser dado de baja patronal (equivale a la cuarta parte del tiempo total cotizado). Si dejas pasar demasiados años sin cotizar, este derecho se congela.

Es el periodo de gracia en el que mantienes vigente tu derecho a pensionarte tras ser dado de baja patronal (equivale a la cuarta parte del tiempo total cotizado). Si dejas pasar demasiados años sin cotizar, este derecho se congela. Inconsistencias administrativas: Duplicidad de CURP, errores en el RFC o nombres mal registrados en el acta de nacimiento o el expediente del IMSS.

¿Qué hacer tras recibir una negativa de pensión?

Si el IMSS ya te entregó el dictamen negativo, Héctor Magaña detalla que existen tres caminos financieros y legales a seguir:

1. Revisar y aclarar el dictamen. No asumas que el IMSS tiene la verdad absoluta. Lo ideal es solicitar una Aclaración de Semanas Cotizadas ante el instituto para verificar si el historial de tus antiguos patrones está completo, comprobando que tanto los salarios registrados como tus datos personales sean los correctos.

2. Completar los requisitos faltantes. Si tu meta sigue siendo una renta mensual fija, puedes reincorporarte al mercado laboral formal para sumar las semanas que te hagan falta o recuperar tu vigencia. Otra excelente alternativa legal es recurrir a esquemas de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, como la popular Modalidad 40, para elevar tu historial y mejorar el cálculo de tu pensión.

3. Solicitar el retiro total de tus recursos. Si decides no seguir cotizando, puedes acudir a tu administradora para retirar recursos de la afore. “Al presentar la negativa, la afore libera el capital acumulado para que el derechohabiente (o sus beneficiarios) lo reclamen en su totalidad”, apunta Talamantes.

Al elegir esta vía, renuncias a la pensión vitalicia. Asimismo, la asesora en seguridad social Ana Morales advierte una regla sobre la subcuenta de vivienda: “Por ley, para garantizar la solvencia del trabajador en la vejez profunda, los recursos de Infonavit se otorgan al cumplir los 65 años”.

Es decir, si pides tus fondos a los 60 años, recibirás lo de la afore, pero tendrás que esperar 5 años más para retirar lo de Infonavit (dinero que seguirá generando rendimientos mientras tanto).

Guía de prevención: Consejos antes de tramitar tu jubilación

La mejor estrategia contra una negativa de pensión es la prevención. Los especialistas recomiendan auditar tu situación laboral de forma individual al menos un par de años antes de cumplir los 60.

“Las personas no deberían mentalizarse para una negativa de pensión, sino planear estratégicamente cómo asegurar el derecho a una pensión mensual vitalicia”, puntualiza Rolando Talamantes.

Para no dejar todo al último minuto, implementa estos hábitos financieros digitales (la mayoría de estos trámites son gratuitos y se realizan en línea):

Monitorea tus semanas: Descarga de forma digital tu Constancia de Semanas Cotizadas en el portal del IMSS al menos una vez al año. Ubica tu afore: Cerciórate de saber qué administradora resguarda tu dinero y que tengan tus datos de contacto correctos. Genera tu Expediente de Identificación: Acude a tu afore para actualizar tus datos biométricos (huellas y fotografía) y beneficiarios; sin esto, ningún trámite de retiro procede. Compara rendimientos: Revisa los tableros de la Consar sobre el Indicador de Rendimiento Neto (IRN). Si tu administradora actual ofrece ganancias bajas, evalúa cambiarte a una Afore más competitiva para maximizar tu ahorro final.

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