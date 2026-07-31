Checklist para blindar tu dinero ante fraudes y emergencias durante las vacaciones

Las vacaciones tienen como fin despejar la mente de las preocupaciones de la rutina, pero existen aspectos que no pueden dejarse de lado en ningún momento, como la seguridad financiera y de tu dinero.

Para proteger la tranquilidad y el presupuesto para las vacaciones, no se necesita de mucho tiempo, a veces basta un servicio específico y pocos hábitos que marcan la diferencia. Te compartimos los puntos más relevantes.

Antes de salir, contrata un seguro de viaje

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda contratar un seguro de viaje para protegerse ante una enfermedad, retrasos de vuelos, robo o extravío de equipaje durante un viaje de vacaciones.

Al momento de elegir, deben revisarse si existen los siguientes tipos de coberturas:

Asistencia médica, accidentes y reembolso de medicinas.

Pérdida o cancelación de servicios (aquí debe incluir el equipaje).

Boleto de avión y estancia para acompañamiento familiar.

Repatriación sanitaria y funeraria.

De acuerdo con Pedro Ibarra, experto en finanzas personales y líder del proyecto divulgativo @pedroconnumeros, si una persona tiene seguro de gastos médicos mayores puede investigar si su red hospitalaria tiene cobertura en la ciudad a visitar.

En caso de viajes al extranjero, los seguros de viaje son la alternativa. Se cotizan según el lugar de destino, tiempo de viaje y número de pasajeros.

“Es importante considerar que la atención médica de emergencia en el extranjero te puede costar fácilmente $3,000 a $15,000 dólares dependiendo la gravedad”, comenta el experto.

¿Cómo cuidar tus finanzas durante el viaje?

Tarjeta de crédito

Una forma protección adicional contra fraudes puede ser utilizar la tarjeta de crédito. Según Mercado Pago, en una tarjeta de débito, el dinero ya salió de la cuenta cuando se realiza un cargo no reconocido. En cambio, con la de crédito, “el dinero aún no se ha debitado, lo que da más margen para disputar el cargo”.

Al respecto, la Condusef tiene los siguientes tips para utilizar la tarjeta de crédito:

Verifica tu límite de crédito disponible.

Activa notificaciones en tiempo real.

Informa a tu banco sobre tu viaje.

Revisa si aplican comisiones por retirar dinero en efectivo fuera del país y los cargos asociados a la conversión de moneda.

Es importante considerar que lo que pagues con la tarjeta de crédito debe apegarse a los límites establecidos por el presupuesto del viaje. No como una forma de financiar más gastos.

Pagos digitales

Durante el viaje, se pueden aprovechar diferentes soluciones digitales para realizar pagos seguros, como las billeteras digitales. De acuerdo con BBVA, esta alternativa permite vincular las tarjetas a las aplicaciones móviles y pagar sin contacto a través del teléfono o reloj inteligente a la terminal de cobro.

“Esta tecnología encripta la transacción, impidiendo cualquier intento de clonación física”, explica la entidad financiera.

Utiliza redes seguras

La conexión a internet es clave para mantenerse pendiente de los movimientos de las tarjetas, pero hay que tener precaución desde qué red se utiliza. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que los Wifi protegidas con contraseña tienen mecanismos que añaden protección a la información, mientras que, en redes abiertas, se pueden interceptar datos sensibles.

Como recomendación, evita conexiones sospechosas que pidan información inusual (como el correo) o redirijan a otros sitios web. En caso de conectarse en una red, como la del aeropuerto, un café o restaurante, procura no introducir datos sensibles como las contraseñas de tus apps bancarias.

Para realizar tus operaciones financieras, prioriza el uso de datos móviles de tu dispositivo.

Retiros sin tarjeta

El dinero en efectivo es esencial durante las vacaciones, ya que no todos los comercios tendrán medios de pago digitales. BBVA recomienda utilizar la función de retiro sin tarjeta para disponer del dinero en los cajeros. “Esto elimina la necesidad de cargar con el plástico físico y reduce al mínimo el riesgo de robo o extravío.”

Checklist para para blindar tu dinero en vacaciones

A manera de resumen, te compartimos la siguiente lista con acciones básicas para proteger tus cuentas bancarias durante el viaje: