Vacaciones de verano: cómo hacer un presupuesto para evitar gastar de más

Las vacaciones de verano representan una oportunidad para descansar y convivir, pero también pueden convertirse en un gasto importante cuando no se planean con anticipación. Por ello, la Revista del Consumidor de la Profeco recomienda elaborar un presupuesto antes de viajar, lo que te ayudará a organizar tus recursos disponibles y reducir el impacto económico del periodo vacacional.

El primer paso consiste en elaborar una lista de verificación que permita definir las características del viaje y así anticipar las necesidades de quienes participarán. De esta forma, la organización previa contribuye a que la experiencia resulte satisfactoria y se enfrente de mejor manera cualquier imprevisto.

Contempla todos los gastos

Se debe elaborar el presupuesto de acuerdo con la capacidad económica de cada persona, además de contemplar cada uno de los rubros relacionados con el viaje. Aunque la planeación ayuda a mantener el control de los gastos y a tomar decisiones responsables, también es recomendable destinar un fondo para imprevistos.

Lo ideal es incluir los gastos de transporte, ya sea en autobús, automóvil, avión o renta de vehículo; el costo de la gasolina, casetas, alimentos durante el trayecto, traslados, hospedaje y comidas. También considerar el presupuesto para espectáculos, experiencias, tours, compra de recuerdos, transporte en el destino, seguro de viaje y otros desembolsos que puedan surgir durante las vacaciones.

Para quienes viajen por carretera, la Revista del Consumidor recomienda utilizar la plataforma "MAPPIR Traza tu ruta o Rutas punto a punto" de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya que permite calcular el costo de las casetas, el consumo estimado de combustible y los tiempos de traslado. También señala que contratar un seguro de viaje es recomendable para cualquier trayecto y resulta indispensable en los viajes internacionales.

Recomendaciones para cada tipo de viaje

Según el destino a donde viajarás, la Revista del Consumidor tiene los siguientes consejos:

Si el viaje es a la playa, aconseja comparar precios antes de reservar, considerar alternativas más económicas además de los paquetes todo incluido, aprovechar temporadas con menor demanda turística y respetar las zonas protegidas.

En los traslados en automóvil recomienda realizar una revisión básica del vehículo, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad y las señalizaciones.

Para quienes viajen en autobús, sugiere comparar las categorías y costos entre distintas líneas, conservar el comprobante de equipaje y llevar un botiquín con medicamentos básicos.

En el caso de los viajes en avión, la guía recomienda comprar los boletos con anticipación, conservar los comprobantes de equipaje y mantener a la mano la identificación oficial y el pase de abordar. Además, aconseja digitalizar las tarjetas de crédito y débito en el teléfono para viajar con menores riesgos.