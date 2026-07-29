¿Tu banco cambió tu tarjeta sin avisarte? Estos son tus derechos y qué puedes hacer

Un banco no puede cambiar las condiciones de una tarjeta de crédito de manera arbitraria: solo puede hacerlo si el contrato lo permite, si notifica al cliente con anticipación y si respeta el procedimiento previsto por la ley.

Antonio eligió una tarjeta de crédito por los beneficios que le daba en vuelos frecuentes. Un día descubrió que el producto ya no existía: su banco lo había migrado a otra tarjeta tras el fin de la alianza con la aerolínea.

El nuevo crédito ya no ofrecía las mismas ventajas y él aseguró que nunca fue consultado. La pregunta es directa: ¿un banco puede cambiar de producto a un cliente sin un nuevo contrato?

Al cierre del primer semestre de 2026, el número de tarjetas de crédito en México alcanzó un máximo histórico con 45.6 millones de plásticos en circulación reportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cualquier cambio de pro ducto, beneficio o condición contractual puede tener impacto en millones de tarjetahabientes.

“No te pueden cambiar de producto si tú no estás de acuerdo”, afirmó Mario Di Costanzo, asesor financiero y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Sin embargo, precisó que la respuesta depende de lo establecido en el contrato original.

Cambios en el contrato de tu tarjeta de créditoCarlos Flores/ El Economista

¿Por qué debes revisar tu contrato?

De acuerdo con Álvaro Vértiz, Country Head y socio de DGA Group, una tarjeta de crédito es un contrato de adhesión, es decir, un convenio en el cual el banco fija las reglas de manera unilateral, y el cliente tiene la facultad de aceptarlas, o no.

Los contratos de tarjetas con beneficios adicionales por convenio, por ejemplo, con una aerolínea, deben establecer qué ocurrirá cuando termine la relación entre el banco y la tercera empresa. No se trata de una previsión opcional, sino de una obligación contemplada en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF).

Joel Cortés, director general de Kardmatch, plataforma digital especializada en productos financieros, señaló que “un banco sí puede modificar un contrato de adhesión y migrar a sus clientes a otro producto, siempre que cumpla con el procedimiento previsto” por la ley, además de cumplir con disposiciones emitidas por la Condusef e inscribirlo en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA).

Por ello, el cliente no necesariamente debe firmar de nuevo cada vez que cambia el producto financiero, pero sí debe recibir información clara, oportuna y suficiente para decidir si acepta las nuevas condiciones o cancela la tarjeta.

¿Cómo funcionan los cambios de tarjeta en la práctica?

En la práctica, hay tres escenarios clave: que el contrato permita la modificación, que el banco haya notificado al cliente con al menos 30 días naturales de anticipación y que el aviso explique con claridad las nuevas condiciones, su fecha de entrada en vigor y el derecho a cancelar.

“Si el banco cumplió con ese procedimiento, el cliente tiene dos opciones: aceptar el nuevo producto o cancelar la tarjeta, pagando únicamente el saldo pendiente y sin penalización por no aceptar las nuevas condiciones”, dijo el líder de Kardmatch.

Si la entidad financiera no notificó oportunamente o no respetó el procedimiento establecido, el usuario puede reclamar directamente ante la institución, porque se vulneran sus derechos de seguridad y certeza jurídica, de acuerdo con el expresidente de la Condusef.

Si el banco no da una respuesta satisfactoria, el siguiente paso es acudir a la Condusef, que revisará tres puntos concretos:

Si el contrato permitía esa modificación.

Si el banco notificó al cliente con la anticipación requerida.

Si el aviso describía claramente los cambios y el derecho del usuario a cancelar.

Si detecta incumplimientos, la Condusef buscará una conciliación entre el usuario y la institución financiera.

¿Y los beneficios?

El caso de Antonio ilustra una práctica común: los bancos ofrecen tarjetas con beneficios asociados a terceros, como puntos en aerolíneas o cashback en compras, para atraer y retener clientes.

Sin embargo, si el contrato prevé que esos beneficios pueden terminar y el banco notifica oportunamente las modificaciones, la institución financiera no está obligada jurídicamente a mantenerlos ni a bonificar al cliente por su pérdida.

Solo puede reclamar cuando el banco no cumplió el procedimiento legal. En ese caso, “el usuario puede presentar una reclamación y solicitar un cambio de producto, la cancelación de la tarjeta o, en su caso, la devolución de comisiones o cargos derivados de la modificación, siempre que éstos resulten improcedentes conforme al caso concreto”, explicó Joel Cortés.