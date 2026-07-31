Acapulco entra al calendario global del pádel profesional

México cerrará 2026 con una agenda estratégica para el pádel profesional. Del 23 al 29 de noviembre, Acapulco será sede del Mexico Major, torneo de Premier Padel ubicado entre las categorías de mayor jerarquía del calendario internacional.

Una semana antes se disputará el FIP (Federación Internacional de Pádel) Platinum Mexico, nivel superior del CUPRA FIP Tour, con puntos relevantes para el ranking y cuadros profesionales de alto rendimiento.

¿La secuencia coloca al país en una posición competitiva dentro del mapa regional. No se trata sólo de recibir partidos: el pádel opera como plataforma de turismo deportivo, hospitalidad, activaciones de marca y experiencias para audiencias vinculadas con clubes, viajes, bienestar y entretenimiento.

Para Acapulco, la fecha representa una vitrina en un momento clave para fortalecer su narrativa turística. La combinación de competencia, playa, hotelería y agenda social permite leer al pádel como un deporte con valor cultural y comercial.

México ya compite por calendarios globales, y noviembre será una prueba de su capacidad para convertir la cancha en industria, destino y experiencia premium.