​¿Por qué más de 4,000 mexicanos apartaron el Geely EX2 antes de su lanzamiento formal?

Con más de 4,000 unidades apartadas durante su etapa de preventa y un precio altamente competitivo desde $389,900 MXN, el nuevo subcompacto 100% eléctrico llega para democratizar la electromovilidad con tecnología de vanguardia, autonomía superior y seguridad integral.

La transición hacia un transporte sustentable en México ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad accesible y práctica. La firma automotriz Geely Auto México oficializó el inicio de ventas del esperado Geely EX2 2026, un subcompacto 100% eléctrico concebido para redefinir el desplazamiento diario y transformar la experiencia de manejo en los entornos urbanos más exigentes.

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El entusiasmo del mercado nacional quedó demostrado desde su fase inicial: durante el mes de preventa, la marca registró más de 4,000 unidades apartadas.

Este contundente respaldo comercial dio paso al inicio formal de las entregas a lo largo de toda la red de distribuidores del país, consolidando el compromiso de Geely de acercar soluciones cero emisiones con una propuesta integral de alto valor.

Ingeniería eficiente para la ciudad y carretera

El Geely EX2 2026 integra un motor síncrono inteligente de imán permanente capaz de erogar 85 kW (114 hp) y 150 Nm de torque máximo, acoplado a un esquema de tracción trasera y suspensión independiente multilink en el eje posterior.

Equipado con una batería LFP de 39.4 kWh, alcanza una autonomía competitiva de hasta 395 km bajo el ciclo NEDC y un consumo energético de tan solo 11.8 kWh/100 km.

En materia de infraestructura de recarga, admite carga rápida en corriente directa (DC), permitiendo pasar del 30% al 80% de batería en apenas 25 minutos.

Asimismo, incorpora la innovadora función Vehicle to Load (V2L), la cual convierte al vehículo en un centro de energía móvil capaz de alimentar dispositivos eléctricos externos en campamentos o actividades al aire libre.

Espacio inteligente y máxima conectividad

A pesar de sus proporciones idóneas para el tráfico y estacionamiento urbano (4,135 mm de largo y un radio de giro dinámico de solo 4.95 metros), el EX2 prioriza la habitabilidad para cinco pasajeros.

Ofrece un volumen de carga versátil que va desde los 375 L en la cajuela trasera (ampliable a 1,320 L con asientos abatidos) hasta una práctica cajuela delantera (frunk) de 70 L.

Su atmósfera digital está protagonizada por una pantalla táctil HD central de 14.6”, panel de instrumentos TFT de 8.8”, conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cámara con visión panorámica de 540° y gestión remota a través de la Geely App.

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Versiones, precios y seguridad de clase superior

El nuevo integrante de la familia Geely está disponible en dos versiones:

Geely EX2 GL 2026: $389,900 MXN

Geely EX2 GF 2026: $419,900 MXN

En el apartado de protección, no escatima: incluye un paquete integral con bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, control electrónico de estabilidad (ESC), TPMS y asistentes avanzados a la conducción (ADAS) como Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Alerta de Colisión Frontal (FCW) y Control Crucero Adaptativo (ACC).

Con este lanzamiento, Geely Auto México respalda su sólida red de más de 80 distribuidores en México, reafirmando su liderazgo en la democratización de la movilidad inteligente y sustentable.