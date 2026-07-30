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Finanzas Personales

Lectura 3:00 min

Guía de precios: El costo de preparar tu equipaje y artículos para estas vacaciones de verano

Los artículos de cuidado personal y medicamentos son esenciales para cualquier viaje en estas vacaciones de verano, sea a la playa o a un pueblo mágico, conoce cuál es el costo de preparar tu equipaje.

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El costo por documentar una maleta depende del peso, la aerolínea y el momento en que se realizó la reservaciónKindel Media - Pexels

Carolina Aguilar Carrasco

Aún quedan varios días del periodo de descanso escolar y, con ella, la oportunidad de salir de vacaciones en familia a alguno de los destinos favoritos durante el verano, como la playa.

Aunque los boletos de avión y el hospedaje normalmente se cotizan y compran con semanas, o meses, de anticipación, los artículos de uso personal suelen quedar rumbo al final de la planeación vacacional. A continuación, te compartimos cómo están los precios de productos esenciales para todo viaje.

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¿Qué llevar en el equipaje? 

La respuesta es variable según el lugar de destino, como la playa, a una montaña o un pueblo mágico. Sin embargo, hay elementos imperdibles para toda clase de plan, como los artículos de cuidado personal y medicamentos básicos.

Estos serán los de principal interés ya que, de acuerdo con Pedro Ibarra, experto en finanzas personales y fundador de @pedroconnumeros, suelen ser productos que tienen sobreprecio a la hora de buscar alternativas en el lugar de descanso.

“Cuando estás en la playa y no llevas bloqueador solar o sandalias, vas a tener que comprar al precio que estén”, comentó.

El Economista realizó un ejercicio de consulta de costos de diferentes artículos necesarios en la plataforma Precios Promedio, la base de datos del Inegi, con la última actualización (junio de 2026). 

Artículos de cuidado personal 

Artículo

Precio promedio en pesos

Bloqueador solar facial

ANTHELIOS, BLOQUEADOR, 50 FPS, 50 ML, LAB LA ROCHE-POSAY

496.5

NEUTROGENA, BLOQUEADOR, FACIAL, SUN FRESH, TUBO DE 40 G

471.5

Bloqueador solar corporal

NIVEA SUN, BLOQUEADOR, FPS 30, BOTE DE 200 ML

246.5

NIVEA, BLOQUEADOR, SUN, 50 ALTO, BOTELLA DE 200 ML

NIVEA, BLOQUEADOR, SUN, 50 ALTO, BOTELLA DE 200 ML

ECLIPSOL, BLOQUEADOR, 50 FPS, TUBO DE 125 GR, LAB DARING

542

Crema humectante

LUBRIDERM, CREMA, LIQUIDA, C/PROTECTOR SOLAR, BOTE DE 400 ML

387.5

TEATRICAL, CORPORAL, BOTE DE 280 ML

189.29

Jabón

DOVE, BARRA, ORIGINAL, PZA DE 135 GR

221.48

Desodorante

LADY SPEED STICK, BARRA, POWDER FRESH, FCO DE 45 ML

64.95

NIVEA, ROLL ON, ACLARADO NATURAL, PZA DE 50 ML

38.22

OLD SPICE, BARRA, FRESH, PZA DE 50 GR

57.8

AXE, AEROSOL, BOTE DE 97 GR, FRESCURA SALVAJE

86

Higiene dental

COLGATE, CEPILLO, DENTAL, KIT DE VIAJE, C/2 PZAS

107

Shampoo

PANTENE, CHAMPU, BOTELLA DE 100 ML

220

Pañuelos desechables

KLEENEX, PAÑUELOS DESECHABLES, PAQ INDIVIDUAL

8

KLEENEX, PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA DE 90 HOJAS DOBLES

37

Medicamentos 

Artículo

Precio promedio en pesos

Analgésico

ASPIRINA, TABLETAS, CAJA C/40, LAB BAYER

48.53

IBOPRUFENO, CAPSULAS, 10 DE 400 MG LAB PROGELA

30

SEDALMERCK, TABLETAS, 20 DE 500 MG/50 MG, LAB MERCK

115

MOTRIN, SUSPENSION, INFAN, 120 ML, 2 GR/100 ML, JOHNSON&JOHN

218.5

Antiinflamatorio

NAPROXENO, TABLETAS, 20 DE 500 MG, LAB BIOMED

60

ALLI-VIAX, TABLETAS, 20 DE 550 MG, LAB VITAE

179

FLANAX, TABLETAS, 12 DE 550 MG, LAB BAYER

204.5

Gastrointestinales

OMEPRAZOL, CAPSULAS, 30 DE 20 MG, LAB KENER

55

TREDA, TABLETAS, 20 DE 129-280-30 MG, LAB SANFER

167.25

Medicamentos para alergias

ALLEGRA, TABLETAS, FEXOFENADINA, 10 DE 120 MG, LAB SANOFI

555

Maletas

Las maletas son esenciales para hacer un viaje más completo y cómodo. Son artículos de varios usos, por lo que hay variedad de costos.

Artículo

Precio promedio en pesos

MALETA, 100% POLIESTER, CAP 15 KILOS, NEGRA

335

WILSON, MALETA, 24´´, RIGIDA, MOD WLS062

1799

SAMSONITE, MALETA, 25 KG, MOD DREAMRIDER 

2379.15

WEEKEND, MALETA, 20´´, VIAJE, RIGIDA, COD 0721

 949

¿Cuánto cuesta documentar una maleta en el aeropuerto? 

Depende de la aerolínea elegido, el tipo de boleto y el momento en que se hizo la compra, ya que usualmente viene incluido el costo del equipaje de mano y documentado, y puede variar si fue comprado con antelación por internet o en el aeropuerto. 

Por ejemplo, la primera maleta documentada en rutas nacionales de Volaris cuesta entre 1,764 a 2,100 pesos, y maleta extra entre 1,680 a 2,641 pesos.

Viva, por su parte, distingue por peso. Una maleta de mano de 10 kg puede costar entre 561 a 1,520 pesos. El equipaje de mano de 15 kg ronda entre 701 a 1,899 pesos. Una maleta extra de 25 kg va entre los 922 a 3,432 pesos.

Consejos para economizar en el equipaje 

Para viajar, no es necesario llevar todos los artículos de aseo personal, ya que en la mayoría de los hoteles cuentan con los básicos: shampoo, gel de baño y jabón de tocador.

En caso de preferir llevar los propios, es más recomendable llevar pequeñas porciones de cada uno en botellas de kit de viaje.

La forma de organizar es clave. Técnicas de doblado permiten que la capacidad de una maleta se aproveche al máximo, sin tener que necesitar más equipaje. 

Si vas a viajar en avión, compara precios y compra boletos por internet. Los costos de equipaje son más accesibles que en los puntos de venta o en el aeropuerto.

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Carolina Aguilar Carrasco

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y reportera de Finanzas Personales en El Economista. Escribe sobre ahorro, inversión, crédito, seguros y educación financiera para explicar cómo las decisiones sobre el dinero impactan en la vida cotidiana.

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