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Guía de precios: El costo de preparar tu equipaje y artículos para estas vacaciones de verano
Los artículos de cuidado personal y medicamentos son esenciales para cualquier viaje en estas vacaciones de verano, sea a la playa o a un pueblo mágico, conoce cuál es el costo de preparar tu equipaje.
Aún quedan varios días del periodo de descanso escolar y, con ella, la oportunidad de salir de vacaciones en familia a alguno de los destinos favoritos durante el verano, como la playa.
Aunque los boletos de avión y el hospedaje normalmente se cotizan y compran con semanas, o meses, de anticipación, los artículos de uso personal suelen quedar rumbo al final de la planeación vacacional. A continuación, te compartimos cómo están los precios de productos esenciales para todo viaje.
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¿Qué llevar en el equipaje?
La respuesta es variable según el lugar de destino, como la playa, a una montaña o un pueblo mágico. Sin embargo, hay elementos imperdibles para toda clase de plan, como los artículos de cuidado personal y medicamentos básicos.
Estos serán los de principal interés ya que, de acuerdo con Pedro Ibarra, experto en finanzas personales y fundador de @pedroconnumeros, suelen ser productos que tienen sobreprecio a la hora de buscar alternativas en el lugar de descanso.
“Cuando estás en la playa y no llevas bloqueador solar o sandalias, vas a tener que comprar al precio que estén”, comentó.
El Economista realizó un ejercicio de consulta de costos de diferentes artículos necesarios en la plataforma Precios Promedio, la base de datos del Inegi, con la última actualización (junio de 2026).
Artículos de cuidado personal
Artículo
Precio promedio en pesos
Bloqueador solar facial
ANTHELIOS, BLOQUEADOR, 50 FPS, 50 ML, LAB LA ROCHE-POSAY
496.5
NEUTROGENA, BLOQUEADOR, FACIAL, SUN FRESH, TUBO DE 40 G
471.5
Bloqueador solar corporal
NIVEA SUN, BLOQUEADOR, FPS 30, BOTE DE 200 ML
246.5
NIVEA, BLOQUEADOR, SUN, 50 ALTO, BOTELLA DE 200 ML
NIVEA, BLOQUEADOR, SUN, 50 ALTO, BOTELLA DE 200 ML
ECLIPSOL, BLOQUEADOR, 50 FPS, TUBO DE 125 GR, LAB DARING
542
Crema humectante
LUBRIDERM, CREMA, LIQUIDA, C/PROTECTOR SOLAR, BOTE DE 400 ML
387.5
TEATRICAL, CORPORAL, BOTE DE 280 ML
189.29
Jabón
DOVE, BARRA, ORIGINAL, PZA DE 135 GR
221.48
Desodorante
LADY SPEED STICK, BARRA, POWDER FRESH, FCO DE 45 ML
64.95
NIVEA, ROLL ON, ACLARADO NATURAL, PZA DE 50 ML
38.22
OLD SPICE, BARRA, FRESH, PZA DE 50 GR
57.8
AXE, AEROSOL, BOTE DE 97 GR, FRESCURA SALVAJE
86
Higiene dental
COLGATE, CEPILLO, DENTAL, KIT DE VIAJE, C/2 PZAS
107
Shampoo
PANTENE, CHAMPU, BOTELLA DE 100 ML
220
Pañuelos desechables
KLEENEX, PAÑUELOS DESECHABLES, PAQ INDIVIDUAL
8
KLEENEX, PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA DE 90 HOJAS DOBLES
37
Medicamentos
Artículo
Precio promedio en pesos
Analgésico
ASPIRINA, TABLETAS, CAJA C/40, LAB BAYER
48.53
IBOPRUFENO, CAPSULAS, 10 DE 400 MG LAB PROGELA
30
SEDALMERCK, TABLETAS, 20 DE 500 MG/50 MG, LAB MERCK
115
MOTRIN, SUSPENSION, INFAN, 120 ML, 2 GR/100 ML, JOHNSON&JOHN
218.5
Antiinflamatorio
NAPROXENO, TABLETAS, 20 DE 500 MG, LAB BIOMED
60
ALLI-VIAX, TABLETAS, 20 DE 550 MG, LAB VITAE
179
FLANAX, TABLETAS, 12 DE 550 MG, LAB BAYER
204.5
Gastrointestinales
OMEPRAZOL, CAPSULAS, 30 DE 20 MG, LAB KENER
55
TREDA, TABLETAS, 20 DE 129-280-30 MG, LAB SANFER
167.25
Medicamentos para alergias
ALLEGRA, TABLETAS, FEXOFENADINA, 10 DE 120 MG, LAB SANOFI
555
Maletas
Las maletas son esenciales para hacer un viaje más completo y cómodo. Son artículos de varios usos, por lo que hay variedad de costos.
Artículo
Precio promedio en pesos
MALETA, 100% POLIESTER, CAP 15 KILOS, NEGRA
335
WILSON, MALETA, 24´´, RIGIDA, MOD WLS062
1799
SAMSONITE, MALETA, 25 KG, MOD DREAMRIDER
2379.15
WEEKEND, MALETA, 20´´, VIAJE, RIGIDA, COD 0721
949
¿Cuánto cuesta documentar una maleta en el aeropuerto?
Depende de la aerolínea elegido, el tipo de boleto y el momento en que se hizo la compra, ya que usualmente viene incluido el costo del equipaje de mano y documentado, y puede variar si fue comprado con antelación por internet o en el aeropuerto.
Por ejemplo, la primera maleta documentada en rutas nacionales de Volaris cuesta entre 1,764 a 2,100 pesos, y maleta extra entre 1,680 a 2,641 pesos.
Viva, por su parte, distingue por peso. Una maleta de mano de 10 kg puede costar entre 561 a 1,520 pesos. El equipaje de mano de 15 kg ronda entre 701 a 1,899 pesos. Una maleta extra de 25 kg va entre los 922 a 3,432 pesos.
Consejos para economizar en el equipaje
Para viajar, no es necesario llevar todos los artículos de aseo personal, ya que en la mayoría de los hoteles cuentan con los básicos: shampoo, gel de baño y jabón de tocador.
En caso de preferir llevar los propios, es más recomendable llevar pequeñas porciones de cada uno en botellas de kit de viaje.
La forma de organizar es clave. Técnicas de doblado permiten que la capacidad de una maleta se aproveche al máximo, sin tener que necesitar más equipaje.
Si vas a viajar en avión, compara precios y compra boletos por internet. Los costos de equipaje son más accesibles que en los puntos de venta o en el aeropuerto.