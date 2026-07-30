Guía de precios: El costo de preparar tu equipaje y artículos para estas vacaciones de verano

Aún quedan varios días del periodo de descanso escolar y, con ella, la oportunidad de salir de vacaciones en familia a alguno de los destinos favoritos durante el verano, como la playa.

Aunque los boletos de avión y el hospedaje normalmente se cotizan y compran con semanas, o meses, de anticipación, los artículos de uso personal suelen quedar rumbo al final de la planeación vacacional. A continuación, te compartimos cómo están los precios de productos esenciales para todo viaje.

¿Qué llevar en el equipaje?

La respuesta es variable según el lugar de destino, como la playa, a una montaña o un pueblo mágico. Sin embargo, hay elementos imperdibles para toda clase de plan, como los artículos de cuidado personal y medicamentos básicos.

Estos serán los de principal interés ya que, de acuerdo con Pedro Ibarra, experto en finanzas personales y fundador de @pedroconnumeros, suelen ser productos que tienen sobreprecio a la hora de buscar alternativas en el lugar de descanso.

“Cuando estás en la playa y no llevas bloqueador solar o sandalias, vas a tener que comprar al precio que estén”, comentó.

El Economista realizó un ejercicio de consulta de costos de diferentes artículos necesarios en la plataforma Precios Promedio, la base de datos del Inegi, con la última actualización (junio de 2026).

Artículos de cuidado personal

Artículo Precio promedio en pesos Bloqueador solar facial ANTHELIOS, BLOQUEADOR, 50 FPS, 50 ML, LAB LA ROCHE-POSAY 496.5 NEUTROGENA, BLOQUEADOR, FACIAL, SUN FRESH, TUBO DE 40 G 471.5 Bloqueador solar corporal NIVEA SUN, BLOQUEADOR, FPS 30, BOTE DE 200 ML 246.5 NIVEA, BLOQUEADOR, SUN, 50 ALTO, BOTELLA DE 200 ML NIVEA, BLOQUEADOR, SUN, 50 ALTO, BOTELLA DE 200 ML ECLIPSOL, BLOQUEADOR, 50 FPS, TUBO DE 125 GR, LAB DARING 542 Crema humectante LUBRIDERM, CREMA, LIQUIDA, C/PROTECTOR SOLAR, BOTE DE 400 ML 387.5 TEATRICAL, CORPORAL, BOTE DE 280 ML 189.29 Jabón DOVE, BARRA, ORIGINAL, PZA DE 135 GR 221.48 Desodorante LADY SPEED STICK, BARRA, POWDER FRESH, FCO DE 45 ML 64.95 NIVEA, ROLL ON, ACLARADO NATURAL, PZA DE 50 ML 38.22 OLD SPICE, BARRA, FRESH, PZA DE 50 GR 57.8 AXE, AEROSOL, BOTE DE 97 GR, FRESCURA SALVAJE 86 Higiene dental COLGATE, CEPILLO, DENTAL, KIT DE VIAJE, C/2 PZAS 107 Shampoo PANTENE, CHAMPU, BOTELLA DE 100 ML 220 Pañuelos desechables KLEENEX, PAÑUELOS DESECHABLES, PAQ INDIVIDUAL 8 KLEENEX, PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA DE 90 HOJAS DOBLES 37

Medicamentos

Artículo Precio promedio en pesos Analgésico ASPIRINA, TABLETAS, CAJA C/40, LAB BAYER 48.53 IBOPRUFENO, CAPSULAS, 10 DE 400 MG LAB PROGELA 30 SEDALMERCK, TABLETAS, 20 DE 500 MG/50 MG, LAB MERCK 115 MOTRIN, SUSPENSION, INFAN, 120 ML, 2 GR/100 ML, JOHNSON&JOHN 218.5 Antiinflamatorio NAPROXENO, TABLETAS, 20 DE 500 MG, LAB BIOMED 60 ALLI-VIAX, TABLETAS, 20 DE 550 MG, LAB VITAE 179

​ FLANAX, TABLETAS, 12 DE 550 MG, LAB BAYER 204.5 Gastrointestinales OMEPRAZOL, CAPSULAS, 30 DE 20 MG, LAB KENER 55 TREDA, TABLETAS, 20 DE 129-280-30 MG, LAB SANFER 167.25 Medicamentos para alergias ALLEGRA, TABLETAS, FEXOFENADINA, 10 DE 120 MG, LAB SANOFI 555

Maletas

Las maletas son esenciales para hacer un viaje más completo y cómodo. Son artículos de varios usos, por lo que hay variedad de costos.

Artículo Precio promedio en pesos MALETA, 100% POLIESTER, CAP 15 KILOS, NEGRA 335 WILSON, MALETA, 24´´, RIGIDA, MOD WLS062 1799 SAMSONITE, MALETA, 25 KG, MOD DREAMRIDER 2379.15 WEEKEND, MALETA, 20´´, VIAJE, RIGIDA, COD 0721 949

¿Cuánto cuesta documentar una maleta en el aeropuerto?

Depende de la aerolínea elegido, el tipo de boleto y el momento en que se hizo la compra, ya que usualmente viene incluido el costo del equipaje de mano y documentado, y puede variar si fue comprado con antelación por internet o en el aeropuerto.

Por ejemplo, la primera maleta documentada en rutas nacionales de Volaris cuesta entre 1,764 a 2,100 pesos, y maleta extra entre 1,680 a 2,641 pesos.

Viva, por su parte, distingue por peso. Una maleta de mano de 10 kg puede costar entre 561 a 1,520 pesos. El equipaje de mano de 15 kg ronda entre 701 a 1,899 pesos. Una maleta extra de 25 kg va entre los 922 a 3,432 pesos.

Consejos para economizar en el equipaje

Para viajar, no es necesario llevar todos los artículos de aseo personal, ya que en la mayoría de los hoteles cuentan con los básicos: shampoo, gel de baño y jabón de tocador.

En caso de preferir llevar los propios, es más recomendable llevar pequeñas porciones de cada uno en botellas de kit de viaje.

La forma de organizar es clave. Técnicas de doblado permiten que la capacidad de una maleta se aproveche al máximo, sin tener que necesitar más equipaje.

Si vas a viajar en avión, compara precios y compra boletos por internet. Los costos de equipaje son más accesibles que en los puntos de venta o en el aeropuerto.