Wall Street avanza en la última sesión de julio; acciones de Amazon se disparan tras reporte

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este viernes. Las referencias suben gracias a un renovado apetito por valores tecnológicos, liderado por el gigante Amazon, que presentó ayer después del cierre unos resultados trimestrales mejores de lo previsto.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, gana 0.36% en 52,393.42 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.23% a 7,454.45 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.30% a 25,193.08 puntos.

Las acciones de Amazon.com (+14.62%) suben con fuerza esta mañana, después de que su reporte trimestral superó las expectativas de ingresos y ganancias. Además, los ingresos por su negocio crecieron a su mejor ritmo en cuatro años, impulsando a fabricantes de chips.

En el lado contrario de la jornada, las acciones de Apple (-9.67%) bajan después tras haber decepcionado al mercado con su guía de ingresos, a pesar de que registró resultados récord. Advirtió que una escasez de chips avanzados limitaría los envíos de iPhone, Mac y iPad.

Solo tres de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, liderados por las empresas de consumo discrecional (+5.04%), gracias al impulso de Amazon. Les siguen las compañías de servicios de comunicación (+2.53%), gracias a Alphabet (+5.74%).