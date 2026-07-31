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Copa Michou & Mau 2026: cita ecuestre más allá de las pistas

La Copa Michou & Mau 2026 llevará al Heroico Colegio Militar una experiencia donde la equitación internacional, la filantropía y el estilo conviven con propósito

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La experiencia va más allá de las pistas: será un punto de encuentro familiar y social.Shutterstock

Patricia Ortega

Hay encuentros que trascienden la competencia y se convierten en una escena de estilo de vida. La Copa Michou & Mau 2026 pertenece a esa categoría: una cita ecuestre internacional CSI2, avalada en el calendario de la Federación Ecuestre Mexicana, que reunirá deporte, tradición y causa social del 28 al 30 de agosto en el Heroico Colegio Militar.

En ese escenario de disciplina y carácter, jinetes y amazonas darán forma a una jornada marcada por la precisión, la conexión con el caballo y la fuerza de una comunidad que entiende la equitación como cultura. Para el público, la experiencia irá más allá de las pistas: será un punto de encuentro familiar y social, con una atmósfera vinculada al mundo ecuestre.

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El propósito será el eje. La competencia se realizará a beneficio de la Fundación Michou y Mau, dedicada a apoyar a niñas y niños con quemaduras severas. Así, la Copa confirma que el deporte también puede construir conversación, pertenencia e impacto.

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Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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