Copa Michou & Mau 2026: cita ecuestre más allá de las pistas

Hay encuentros que trascienden la competencia y se convierten en una escena de estilo de vida. La Copa Michou & Mau 2026 pertenece a esa categoría: una cita ecuestre internacional CSI2, avalada en el calendario de la Federación Ecuestre Mexicana, que reunirá deporte, tradición y causa social del 28 al 30 de agosto en el Heroico Colegio Militar.

En ese escenario de disciplina y carácter, jinetes y amazonas darán forma a una jornada marcada por la precisión, la conexión con el caballo y la fuerza de una comunidad que entiende la equitación como cultura. Para el público, la experiencia irá más allá de las pistas: será un punto de encuentro familiar y social, con una atmósfera vinculada al mundo ecuestre.

El propósito será el eje. La competencia se realizará a beneficio de la Fundación Michou y Mau, dedicada a apoyar a niñas y niños con quemaduras severas. Así, la Copa confirma que el deporte también puede construir conversación, pertenencia e impacto.