Bolsa mexicana avanza liderada por Grupo Bimbo; perfila ganancia mensual

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este viernes. Los índices locales suben por segunda sesión consecutiva ⁠en la última jornada de la temporada local de reportes trimestrales y ampliando un poco su avance acumulado durante julio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), integrado por las acciones locales más negociadas, sube 0.33% a 67,510.99 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.31% a 1,365.06.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan esta mañana. Destacan los títulos de Grupo Bimbo, con 2.60% a 62.29 pesos, seguido por el de Genomma Lab, con 2.07% a 14.78 pesos, y FEMSA, con 1.60% en 222.86 pesos.

Las bolsas locales suben moderadamente en la última sesión de la temporada de reportes. El movimiento ayuda al S&P/BMV IPC a ampliar ligeramente su avance acumulada en el mes. La referencia perfila una ganancia acumulada de 0.80 por ciento.