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Bolsa mexicana avanza liderada por Grupo Bimbo; perfila ganancia mensual
Los índices avanzan por segunda sesión consecutiva en la última jornada de la temporada de reportes y ampliando un poco su avance acumulado en el mes.
Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este viernes. Los índices locales suben por segunda sesión consecutiva en la última jornada de la temporada local de reportes trimestrales y ampliando un poco su avance acumulado durante julio.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), integrado por las acciones locales más negociadas, sube 0.33% a 67,510.99 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.31% a 1,365.06.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan esta mañana. Destacan los títulos de Grupo Bimbo, con 2.60% a 62.29 pesos, seguido por el de Genomma Lab, con 2.07% a 14.78 pesos, y FEMSA, con 1.60% en 222.86 pesos.
Las bolsas locales suben moderadamente en la última sesión de la temporada de reportes. El movimiento ayuda al S&P/BMV IPC a ampliar ligeramente su avance acumulada en el mes. La referencia perfila una ganancia acumulada de 0.80 por ciento.