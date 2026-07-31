BP pone a la venta sus activos de petróleo y gas en el mar del Norte británico

BP quiere vender sus yacimientos británicos de petróleo ⁠y gas en el mar del Norte, lo que le podría reportar más de 2,000 millones de dólares, según las estimaciones, mientras su nueva presidenta ejecutiva, ⁠Meg O’Neill, acelera una profunda reestructuración ⁠de la cartera con el objetivo de mejorar la rentabilidad.

Un día antes, el primer ministro británico, Andy Burnham, indicó que buscará un enfoque "pragmático" respecto del desarrollo y la explotación de los recursos de petróleo y gas del mar del Norte, exponiendo así su postura después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se abriría la cuenca.

"A medida que reorientamos nuestra cartera y destinamos capital a nuestras oportunidades de mayor valor, creemos que nuestro negocio en el mar del Norte estará mejor posicionado como parte de otra empresa", dijo O’Neill en un comunicado.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, TotalEnergies y Eni han vendido, fusionado, escindido o reducido sus operaciones en esta cuenca en proceso de envejecimiento en los últimos años, según baja el bombeo y otras lugares ofrecen proyectos más rentables.

Rystad Energy estima que la cartera de actividades de exploración y producción de BP en Reino Unido tiene un valor aproximado de 2,600 millones de dólares, teniendo en cuenta el riesgo, y que entre los ⁠posibles postores se encuentran los actuales productores del ⁠mar del Norte.

Entre ellos podrían ⁠figurar NEO NEXT+, una empresa conjunta en la que participa Total; Adura, una empresa ⁠conjunta en la que participan Shell y Equinor; o Ithaca Energy.

Dos fuentes del sector dijeron que la cartera podría alcanzar un valor de unos 2,000 millones de dólares, y añadieron que es probable que las obligaciones de desmantelamiento compliquen las negociaciones.

BP, antes conocida como British Petroleum, lleva más de seis décadas operando en el mar del Norte y gestiona cinco importantes centros de producción en ⁠la región, entre ellos el yacimiento de Clair, el mayor de la plataforma continental del Reino Unido.